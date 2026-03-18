El fútbol peruano acaba de regalarnos una de las semanas más tensas y polémicas de los últimos años, dejando el balón de lado para darle paso a los expedientes legales, las amenazas administrativas y los micrófonos encendidos. Lo que en un principio parecía ser un incidente aislado en las tribunas durante un partido del Torneo Apertura, ha escalado a una velocidad impresionante hasta convertirse en una verdadera guerra declarada entre la administración de Universitario de Deportes, Alianza Lima y las máximas autoridades de la Liga de Fútbol Profesional. Con documentos filtrados, normativas modificadas a última hora y fuertes declaraciones cruzadas que sacuden los cimientos de cada club, los hinchas se encuentran en medio de un fuego cruzado que parece no tener un fin cercano.

Para entender cómo un evento deportivo se transformó rápidamente en un campo de batalla legal y mediático, tenemos que retroceder al pasado sábado 14 de marzo. Aquella noche, el encuentro entre Universitario y UTC en el Estadio Monumental, dejó el resultado en el marcador en un segundo plano, por la repentina activación del protocolo antirracismo.

Todo este incendio comenzó exactamente en el minuto 97 del partido. Según detalla el informe oficial del árbitro Michael Espinoza, los jugadores de UTC, Piero Serra y el portero Angelo Campos, se le acercaron para exigirle que preste atención a la tribuna sur, denunciando que estaban haciendo sonidos de mono. El juez procedió a escuchar y dejó constancia con el oficial del partido de que un grupo de personas gritaba “U-U-U...”, activando el protocolo de inmediato.

De inmediato, las redes sociales se inundaron pidiendo una sanción contundente para el cuadro ‘crema‘, como el cierre del estadio, recordando lo que había sucedido en temporadas anteriores con Sporting Cristal. Por lo que, raudamente, los protagonistas aprovecharon la zona mixta post-partido para aclarar la situación.

Michael Espinoza. (Foto: Getty Images)

Las primeras palabras de Franco Velazco

Fue en ese momento en el que el administrador de Universitario aprovechó la afluencia de medios para dar a conocer algunas situaciones que lo mantenían dentro de la disconformidad con el torneo peruano. La principal acusación: Que la conformación de la Comisión Disciplinaria no se habría hecho de acuerdo a lo que mandan los estatutos.

“Lo que vamos a presentar es una carta pidiendo que se destituya esta comisión y solicitando que los clubes de fútbol, de manera democrática, escojan a los miembros de la comisión como se solía hacer en el tema de la Asociación. Ya no le podemos echar la culpa a la FPF, ahora somos los clubes los que manejamos nuestra Liga”, afirmó.

Estas declaraciones llegaron, no solo tratando de anticiparse a la posible sanción que le podía caer al Estadio Monumental, si no por las amonestaciones previas a Jairo Concha y Javier Rabanal. Negando cualquier acto de racismo, decidió enfocarse en hacer un pedido de transparencia a la Liga Profesional de Fútbol Peruano, respecto a los que conforman las comisiones correspondientes.

Franco Velazco. (Foto: Universitario)

La aparición de un nuevo reglamento

El panorama se volvió muchísimo más oscuro y confuso el lunes 16 de marzo por la mañana, cuando la FPF notificó sorpresivamente un nuevo Reglamento Único de Justicia que reemplazaba al que llevaba ocho años vigente. Esta extraña coincidencia de fechas encendió las alarmas de varios clubes, como Alianza Lima, quienes exigieron transparencia para saber si a Universitario se le iba a juzgar retroactivamente con esta nueva norma sacada de la manga.

La principal disyuntiva se encontró en las fechas de vigencia de este nuevo reglamento, ya que su aprobación, de parte de la FPF, se habría dado el 4 de marzo y su aplicación se habría establecido desde el 9 del mismo mes. Sin embargo, la notificación oficial les llegó a los clubes ese lunes 16, detallando que los torneos se regirían con las nuevas normas a partir de esa fecha.

A pesar de que eso decía en el oficio, figuras como José Asti, representante legal de Alianza Lima, hizo notar su descontento el martes 17 y buscó también que se transparente la movida pidiendo una declaración oficial de la LFPP. A su vez, horas más tarde, el mismo club en sus redes sociales publicó un comunicado exigiendo la misma claridad.

La defensa de Universitario ante actos de racismo

Ante la amenaza inminente de una dura sanción económica, jugar sin público y manchar el prestigio internacional del club, la administración de Universitario decidió salir al ataque este miércoles. Franco Velazco, administrador crema, aseguró que están recolectando pruebas contundentes para demostrar que no hubo racismo, acusando incluso que “agentes dentro de la cancha” provocaron la reacción del árbitro.

Pero la defensa de Velazco no se quedó ahí y fue directo a la yugular del sistema de justicia del campeonato. El directivo cuestionó duramente la legitimidad de la actual Comisión Disciplinaria, asegurando que sus miembros fueron elegidos “a dedo” y amenazando con llegar hasta las últimas consecuencias legales si no se garantizaba un proceso transparente.

“La Asamblea General, osea todos los clubes, a propuesta de la junta directiva elegirá a los integrantes de los órganos jurisdiccionales por los próximos 4 años. Le informo a todo el Perú, que esa junta no se ha llevado a cabo. Eso quiere decir que los han nombrado a dedo, de manera irregular e ilegal, a los miembros de la Comisión Disciplinaria”, indicó.

La contra respuesta de Fernando Corcino

Frente a lo dicho por Velazco, desde la otra vereda no se tardaron ni unas horas en llegar con muchísima fuerza. Fernando Corcino, presidente de la LFPP, salió al frente para desmentir categóricamente que la comisión haya sido elegida a dedo, aclarando que todos los clubes, incluida la ‘U’, fueron notificados formalmente de los integrantes el pasado 26 de febrero.

“Son lamentables las declaraciones del señor Franco Velazco a partir de una interpretación parcializada del reglamento. No se puede interpretar la norma de manera aislada. La junta directiva es quien norma a los integrantes... El día 26 se les notificó a todos los clubes, incluidos Universitario y el señor Franco Velazco. Ellos tenían conocimiento de quiénes eran los miembros”, aseveró.

Corcino cerró su intervención lanzando un dardo letal contra la dirigencia merengue, acusando a Velazco de intentar deslegitimar todo el sistema solo porque las recientes resoluciones no le han sido favorables. “Busca que tal vez se nombre una comisión disciplinaria de acuerdo a sus intereses”, disparó el presidente de la Liga, dejando en claro que esta batalla administrativa, que ahora espera una posible asamblea, está muy lejos de terminar.

Fernando Corcino fue designado como presidente de la Liga de Fútbol Profesional. (Foto: FPF)

¿Terminará la guerra en los tribunales?

Estas idas y vueltas de declaraciones, no terminaron con la respuesta de el señor Corcino, pues minutos después de acabada su entrevista con RPP, Franco Velazco hizo uso de sus redes sociales para explicar, nuevamente, que los estatutos afirman que los clubes deben estar presente durante la elección de los encargados de la Comisión Disciplinaria.

Por ello, y luego de que el propio presidente de la LFPP confirmara que la Asamblea de Bases se llevará a cabo recién en abril, el administrador de Universitario dejó por sentado que no escatimarán en recursos para hacer valer los derechos de los clubes, usando la vía legal como método.

“Gracias a su declaración cuestionando mis expresiones legales y deslizando conflictos de intereses, estoy dando la indicación al área legal del club de iniciar las acciones legales (judiciales) correspondientes para conocer cuál es el derecho que prevalece”, concluyó.

Sr. Corcino @Liga1TeApuesto por favor deje de mentir y confundir a la afición y medios de comunicación. El artículo 43 del estatuto es expreso y único, la asamblea elige a los miembros de la Comisión y esto no ha ocurrido. Y Ud. ya reconoció públicamente que la asamblea recién se… — Franco Velazco Imparato (@ImparatoVelazco) March 18, 2026

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