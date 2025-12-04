Culminada la fase principal del torneo nacional y con el tricampeonato de Universitario de Deportes ya celebrado, los clubes empiezan a preparar su planificación para la Liga 1 2026. Si bien, algunos de ellos aún siguen en actividad por el último cupo directo a la Copa Libertadores, es preciso que conozcan también la fecha de inicio del campeonato del próximo año, puesto que serán muchos los que planean disputar partidos amistosos en la pretemporada del próximo año. Aquí te contamos cuáles son las fechas tentativas de los primeros eventos del año.

Estas últimas semanas de diciembre servirán para que los jugadores puedan disfrutar de unas cortas vacaciones y celebrar en familia, las fiestas navideñas y de fin de año. Pero, a diferencia de temporadas anteriores, no serán varias semanas las que tendrán de descanso, pues el torneo iniciará rápidamente en el 2026.

Ese el caso de los equipos que ya hace algunas jornadas no juegan al fútbol, pero también tenemos a clubes como Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC que siguen en competencia por la clasificación internacional. Y es que el nuevo formato fue pensado justamente para ello, para que no se pierda tanta regularidad.

La llave entre Alianza Lima y Sporting Cristal se encuentra abierta. (Giancarlo Ávila / @gec)

Es así que, siguiendo con esa tónica, la actividad del 2026 también comenzará de inmediato pues, de no suceder nada extraordinario -como quizá si pasó en los últimos años- el Torneo Apertura estaría arrancando el próximo 30 de enero, casi que un mes y medio después del último partido oficial que se tendrá por los play-offs.

Claro está, y es necesario aclararlo, si es que no sucede algún imprevisto pues ya es casi una costumbre que la fecha mencionada inicialmente, se termine aplazando por diversos factores extra-futbolísticos. Pero, lo cierto es que siguiendo ese calendario, también se conoce la fecha en la que se realizará el sorteo del fixture.

No pasarán muchos días desde las celebraciones por un nuevo año para que los equipos ya puedan conocer a sus primeros rivales. De acuerdo a la información mencionada por el periodista Eduardo Combe, los bombos girarán el próximo 7 de enero del 2026 donde se verá el orden de los partidos y se establecerán las bases del torneo con los nuevos inquilinos ascendidos este año.

Se mueve el bolillero para conocer las fechas del fixture de la Liga1 (Foto: GEC)

¿Habrá ceremonia de premiación de la Liga 1 2025?

Como es bien sabido también, en todas las temporadas del torneo peruano se realiza una gala de premiación para los mejores futbolistas en todas las categorías. Desde la Liga 1 hasta la Liga 3 y pasando también por la Liga Femenina, los que hayan sido excepcionales en su rendimiento se llevarán un premio para colocarlo dentro de su palmarés.

Si bien anteriormente se celebraba en el mes de diciembre, debido a los play-offs por la Copa Libertadores, dicha celebración se llevará acabo el 15 de enero del 2026, de acuerdo también a lo mencionado por el reportero de L1 Max. Ahí se podrá conocer a los goleadores de cada categoría, mejores jugadores, arqueros, estrategas y hasta a la mejor hinchada del año 2025.

Gala de premiación de la Liga 1 2025, se llevará a cabo el próximo 15 de enero. (Foto: Liga 1 Betsson)

