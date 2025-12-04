En medio de la disputa de los play-offs por el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores 2026, el mercado de pases de la Liga 1 se sigue moviendo con miras a la próxima temporada. Así pues, Hernán Barcos, quien el último martes se erigió como salvador de Alianza Lima en la ida de la semifinal frente a Sporting Cristal (1-1), sigue siendo tema de conversación tras confirmarse que no renovará con el cuadro blanquiazul, situación que lo pone como principal objetivo para algunos clubes del fútbol peruano.

A propósito de este panorama que envuelve al ‘Pirata’, Miguel Rondelli, director técnico de Cusco FC y rival que espera en la final de los play-offs, fue consultado sobre la posibilidad de hacer un esfuerzo y tentar la chance de contar con el cordobés para el 2026. Si bien lo elogió, dejó en claro que tener un delantero de su categoría escapa del presupuesto del cuadro imperial.

“Tenemos una forma de trabajar y ya tenemos conformado el plantel del año próximo. Tenemos un plantel de mayor calidad y número. Por la economía que manejamos, estamos lejos de contratar a jugadores de la categoría de Barcos. Tenemos que ver el potencial de un jugador, más que el presente”, señaló en una entrevista con el programa Fútbol Como Cancha.

En otro momento de la charla con la citada fuente, Rondelli habló sobre la calidad de Barcos y todo lo que significa para Alianza Lima en esta recta final del campeonato, precisamente después de haber marcado el 1-1 definitivo ante Sporting Cristal. El entrenador argentino criticó a aquellos que cuestionan el profesionalismo del ‘Pirata’ solo porque ya no seguirá en el cuadro íntimo.

“Se habla de él por lo que es para el club y a esta altura del año hay muchos que ya tienen asegurada su continuidad. No creo que porque no siga, no entregue todo (…) A veces se habla demasiado de ellos y son los que más se entregan”, agregó.

Hernán Barcos será agente libre tras no renovar con Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

En lo concerniente a la final de los play-offs, Miguel Rondelli explicó que están a la expectativa de lo que pueda suceder entre Alianza Lima y Sporting Cristal, haciendo hincapié en el cansancio que tendrá el equipo que le toque enfrentar a Cusco FC. Eso sí, fue cauteloso sobre posibles resultados, pues los duelos de eliminación directa tienen otro condimento.

“Para nosotros son complicados los dos. Lo bueno es que vamos a esperar. La llave está abierta y esperamos que la vuelta sea más entretenida. Ojalá que los agarremos cansados. El que pase será amplio favorito ante nosotros. Los partidos previos no tienen nada que ver con esta fase”, aseguró.

Finalmente, marcó su preferencia sobre su rival para la definición de los play-offs. “Nunca uno quiere enfrentar a jugadores de calidad, sea Barcos o Paolo Guerrero. Cristal también tiene lo suyo. Lo que sí es que a equipos como nosotros, desde lo teórico, preferiría enfrentar a otros, pero también nos hace crecer. Eso nos hace mejores como cuerpo técnico y equipo”, puntualizó.

Miguel Rondelli tiene contrato con Cusco FC hasta finales del 2028. (Foto: Cusco FC)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Después de este empate por 1-1 en el Estadio Nacional, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Sporting Cristal, en el partido correspondiente a la vuelta de la semifinal de los play-offs de la Liga 1 por el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores 2026. Dicho duelo se disputará el sábado 6 de diciembre desde las 8:00 p.m. y tendrá lugar en el Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 MAX, Zapping, DGO, Claro Video y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

TE PUEDE INTERESAR