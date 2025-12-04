Si bien hasta unas semanas todo era paz y tranquilidad en Universitario de Deportes con la obtención del tricampeonato, la situación ha ido cambiado con el correr de los días a raíz de las interrogantes que hay alrededor de la continuidad de Jorge Fossati para la próxima temporada. Aunque el uruguayo tiene un vínculo firmado hasta finales del 2026, su intención es mejorar el contrato y a partir de eso asegurar su permanencia.

Sin embargo, pese a que hasta hace poco todo estaba encaminado y parecía que solo faltaban detalles para que Universitario cierre un nuevo documento con Fossati, la situación cambió y ahora existe una postura concreta en la interna de la institución de Ate. Esto, claro está, vuelve a poner en duda la estadía del ‘Nono’ como el timonel del equipo para buscar el tetracampeonato en el 2026.

Según revelaron en L1 Radio, en la ‘U’ esperan que se respete el primer contrato y ya no habrá una adenda como había solicitado el director técnico uruguayo. Por más que su representante Pablo Betancourt haya buscado ser el intermediario para llegar a buenos términos, en tienda crema ya tomaron una posición y esperan una respuesta positiva del otro lado.

Un detalle clave es que Universitario no quiere cometer ninguna locura desde lo económico o establecer un nuevo contrato que signifique desestabilizar financieramente al club en el largo plazo. En ese sentido, el área legal que representa a Jorge Fossati deberá analizar el panorama y tomar una postura para que todo quede claro antes de iniciar la planificación deportiva para el 2026.

Jorge Fossati registra dos títulos nacionales con Universitario. (Foto: Getty Images)

Un detalle a tomar en cuenta es que en la ‘U’ sí han mapeado mejorar ciertos puntos en el contrato vigente con Fossati, pero estos están vinculados únicamente a premios por objetivos logrados. Es decir, si el comando técnico del charrúa se queda y consigue el tetracampeonato con una buena participación internacional de por medio, tendrá asegurado una buena prima económica por lo conseguido.

Asimismo, en cuanto a la libertad de decisión para cuestiones netamente deportivas, en la ‘U’ están dispuestos a ceder y darle todas las facilidades a Fossati, sobre todo en lo relacionado a futuros fichajes en este mercado de pases. Así pues, solo es cuestión de días para saber si el experimentado estratega acepta estas condiciones.

“Falta prácticamente nada. Es lo que a mí me parece. Que tenemos que firmar un nuevo contrato porque el vigente está firmado con otra administración. Eso es lo que falta”, había señalado el ‘Nono’ hace unos días en una entrevista con el programa Fútbol Como Cancha. Claramente la situación cambió con esta nueva postura de Universitario y ahora todo está en sus manos.

Si finalmente la parte que representa al uruguayo acepta respetar el contrato, con la mejora en premios prevista por la ‘U’, además de la libertad de decisión en cuestiones deportivas, todo podría encaminarse a llegar a un buen puerto en el tiempo justo. De no ser así, la situación podría llegar a un punto de no retorno en donde los merengues se vean en la necesidad de buscar una nueva alternativa para el banquillo.

Jorge Fossati volvió a Universitario tras un breve paso por la Selección Peruana durante el 2024. (Foto: Getty Images)

