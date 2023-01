Imagino que estás con las energías renovadas para empezar una nueva temporada y buscando mejorar la anterior donde anotaste 16 goles, siendo uno de los máximos artilleros…

Yo en lo personal me siento muy bien. Tengo mucho cariño por la gente de Cusco. Será mi tercera temporada en Cienciano y ya conseguimos (clasificar) dos torneos internacionales desde que llegué (2021) . De mi parte siempre trato de aportar con goles, con la experiencia, más allá de que arranque o no. Siempre es clave poder ayudar a los compañeros.

Cienciano fue uno de los equipos que mejor se reforzó para este 2023, ¿cómo consideras que viene siendo el acople de los nuevos integrantes?

La verdad que sí. Nos hemos reforzado muy bien, hay muchos jugadores de buen nivel. Estamos obligados a pelear el campeonato por la calidad del plantel que tenemos, más aún con los que llegaron a reforzar. Esperamos estar a la altura de los dos torneos, tanto en la Liga 1 y la Copa Sudamericana.

¿Qué nuevo jugador, que antes lo tenías como rival, te impresionó en esta pretemporada?

Yo creo que todos los jugadores son importantes, y los que llegaron estoy seguro que aportarán su granito de arena. ‘Chiquitín’ Quintero es un jugador de bastante jerarquía, muy interesante. También está Paolo Hurtado que tiene un muy buen pie. Pero también están los compañeros que se quedaron, por ejemplo, Kevin Sandoval, un chico que le viene dando mucho al club.

Sobre el ‘profe’ Leonel Álvarez, ¿qué virtudes le puedes destacar en estas primeras semanas?

Es un tipo de bastante experiencia, que ojalá le pueda aportar mucho al fútbol peruano. De parte mía y de todos los jugadores del plantel tiene la total confianza para que las cosas salgan bien. Más allá de todo está Cienciano de por medio y todos queremos que al club le vaya excelente.

Leonel Álvarez



𝙀𝙡 2023 𝙡𝙤 𝙘𝙤𝙣𝙨𝙩𝙧𝙪𝙞𝙢𝙤𝙨 𝙟𝙪𝙣𝙩𝙤𝙨 ✨. ¡Sí se puede!#LaTardeDelPapá pic.twitter.com/zWJ33ogXNJ — Club Cienciano (@Club_Cienciano) January 8, 2023

La postura de Cienciano de no disputar la Liga 1 hasta que se solucione el tema de los derechos de TV, ¿le juega en contra al plantel hablando de lo futbolístico?

No, porque el equipo se prepara de la mejor manera. Arrancamos la pretemporada en La Paz (Bolivia), luego estuvimos en Lima y ahora ya en Cusco. El plantel sigue teniendo competencia, tanto en amistosos como entrenamientos. Nosotros tenemos que preocuparnos en tratar de andar bien, armar un equipo sólido, que nos permita competir en los dos torneos. De mi parte, el objetivo está claro. Luego lo que pase sobre este tema, lastimosamente, es algo que no lo resuelven los futbolistas, sino la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Se habla incluso de llegar hasta la huelga de futbolistas si no se soluciona esta controversia por los derechos de TV, ¿lo conversas con tus compañeros de Cienciano?

Nosotros estamos dispuestos a hacer todo los que nos dicen, con respecto al tema de nosotros los jugadores. De eso se trata. De que estemos todos unidos, tantos nosotros como plantel y también con los colegas de otros equipos. Hay que tratar de estar más juntos que nunca, porque es el pan de la mesa de cada jugador. Es importante que el fútbol esté unido.

Cambiando de tema, ¿cómo afectan estas protestas sociales en el sur del país, sobre todo en la región de Cusco, a la planificación deportiva de Cienciano?

Sí, hemos tenido algunas dificultades de traslado para ir a los entrenamientos, pero nada que no se pueda resolver. El equipo nunca dejó de entrenarse, de prepararse, así que nosotros tratamos de enfocarnos en lo que viene. Estar lo mejor físicamente.

El fútbol podría ayudar en algo a cambiar el ánimo de la sociedad…

Siempre es importante que haya fútbol. Pero tenemos que pensar que tuvimos dos años de pandemia, eso hay que tomarlo como un aprendizaje, nos tiene que dejar un mensaje como sociedad. Todo lo que sufrieron nuestros familiares, hijos. Hay que buscar siempre la paz y tratar de disfrutar de cada momento de la vida. No solo hablo de fútbol, sino de todas las actividades de la sociedad.

¿Cómo va el tema de tu nacionalidad?

Yo hice todos los trámites necesarios, y si Dios quiere voy a ser pronto peruano. Pero este es un tema que depende más de las instituciones, sé de la situación que pasa el país, pero por mi parte ya hice todo para ser peruano. Solo faltan firmas para tener el título en las próximas semanas.

¿Hay riesgo de no ser inscrito en la Liga 1 si no llega a tiempo la nacionalidad? (Cienciano tiene copado sus cinco cupos para extranjeros)

Sí, sino me nacionalizo me tocará quedar afuera lo que queda de la temporada hasta que se abra el nuevo mercado de pases. Hay tiempo hasta el 8 de marzo que cierra el actual, sino lastimosamente me tocará quedarme parado hasta mitad de año. Ojalá que salga el tema de la nacionalización, porque han llegado cinco refuerzos y es importante que ellos estén y puedan demostrar su fútbol.

A un mes del título mundial de Argentina en Qatar 2022, ¿sigue la emoción?

Para mí, como argentino, fue una alegría muy grande. Argentina se lo merecía, el mejor jugador del mundo como Lionel Messi también lo merecía. Fue lindo que la Copa del Mundo se quede en Sudamérica.

¿Lionel Messi superó a Diego Maradona, a quien tuviste como entrenador en tu paso por el Al Fujairah de Emiratos Árabes Unidos en 2020?

Yo no hago comparaciones. Estamos en otra generación. Messi es extraordinario, el mejor del mundo, y Maradona en su época fue el mejor de la historia. Hay que disfrutar de los buenos jugadores, como Mbappé, Neymar, Cristiano Ronaldo, dejemos las comparaciones de lado. Sé que eso vende, pero hay que tratar de disfrutar del fútbol.

¿Qué recuerdos del ‘Pelusa’ como DT?

Los mensajes que te dejaba, recuerdo que me dijo que “uno nunca tiene que darse por vencido ante las adversidades, hay que rebelarse”.

Alguna anécdota…

Tengo varias. Habría que comer un asado para contarlas todas en un día entero (risas). Pero las charlas que tuve con Diego fueron importantes, me guardo lo mejor de él. Era sumamente generoso, un sabio del fútbol. Muchas veces lo cuestionaron por sus errores, pero quién no los tuvo. Conmigo se portó excelente, pudimos conseguir el ascenso. Él llegaba al entrenamiento y era todo alegría. Y era generoso con todos, les regalaba plata a los empleados y todos lloraban. No lo hacía solo una vez, sino varias veces, siempre.

