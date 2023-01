La felicidad que había en el estadio Alberto Gallardo en la Tarde Celeste, apenas a los seis minutos del duelo ante Tolima, cambió por el suspenso. Alejandro Duarte sufrió un durísimo golpe en la clavícula derecha tras un encontronazo con un delantero rival, algo que inmediato lo hizo salir del campo entre lágrimas. El ‘1′ fue operado recientemente con éxito y, con el mejor diagnóstico, volvería a las canchas para fines de abril: se perdería la primera parte del Apertura y la fase 2 de la Copa Libertadores. Ahora, ¿quién asumirá el arco en Sporting Cristal? A priori, el DT Tiago Nunes tendría que depositar su confianza en los chicos de la casa: Renato Solís, por ahora en la etapa final de recuperación de su lesión en la mano derecha, o Emile Franco, el juvenil llamado a apagar hoy el ‘incendio’ en el inicio de la Liga 1. ¿Se habla de refuerzo?

Precisamente, en las últimas horas, comenzó a surgir el rumor de que Cristal estaría en busca de un arquero extranjero y/o nacional para suplir la ausencia de Duarte. Depor conoció que, por ejemplo, había interés por el boliviano Rubén Cordano, de 24 años, titular el año pasado con Bolívar de La Paz. Incluso, con presencia en la selección altiplánica en las últimas Eliminatorias. Sin embargo, la situación sería compleja debido a que los celestes tienen copados los cinco cupos como máximo de extranjeros que predomina en la Liga 1, con Washington Corozo, Juan Sánchez, Brenner Marlos, Ignácio Da Silva y Leandro Sosa. Por ello, la llegada de Cordano perdió peso en las últimas horas. El mercado de pases en el torneo local cierra a mediados de marzo, y aún hay la chance de sumar a un arquero nacional.

Hoy en la Florida, las apuestas parecen ser únicamente Solís y Franco, ambos con actualidades diferentes. Y no olvidar la presencia de Matías Córdova, de 20 años, quien ya debutó el año pasado.

Renato Solís

El arquero de 24 años, en el papel, es el indicado para reemplazar a Duarte. En 2020, con Roberto Mosquera, Solís alternaba en la valla con Patricio Álvarez y llegó a jugar 27 encuentros (2385 minutos en total). Esto le valió para ser convocado en noviembre de ese año a la selección de Ricardo Gareca, siendo suplente en dos partidos de Eliminatorias. Sin embargo, el ‘1′ sufrió una lesión en la mano derecha en julio del año pasado y aunque su proceso de recuperación va por buen camino se debe aguardar un poco más para su retorno. Desde La Florida indican que está en la etapa final y su regreso sería en dos semanas, es decir, para enfrentar a Alianza Lima en la tercera fecha o en la cuarta visitando a Mannucci en Trujillo. El comando técnico de Nunes viene trabajando en él para tenerlo al 100%.

Emile Franco

En 2020, con Roberto Mosquera como técnico, disputó apenas cinco partidos, pero no tuvo oportunidad con Solís y Álvarez por delante de él. En 2021 se la pasó en blanco y, por ello, decidió irse a préstamo a Deportivo Coopsol a la Segunda división en la pasada temporada. Allí, el arquero de 22 años jugó 13 encuentros, pero no logró afianzarse de titular. Para este 2023 regresa a tienda celeste con más rodaje y en esta ocasión se ve con la posibilidad de tener una chance concreta ante las lesiones de Solís y Duarte. Lo que más recordado de él, por ahora, fue su participación con la selección Sub 20 en el Sudamericano de Chile en 2019, donde fue uno de los más destacados del ‘once’ de Daniel Ahmed, más allá del torneo irregular que hizo aquel equipo.

Matías Córdova

“Un arquero con buen juego con los pies, pero sobre todo, con carácter”, lo describen desde La Florida a este portero de 20 años, que mide 1.93 metros y pesa 83 kilos. En la pasada temporada, fue el líder de la reserva celeste que dirige Jorge Cazulo y tiene contrato profesional desde agosto del 2020. Córdova ya hizo su debut absoluto en la última Liga 1, en octubre, cuando reemplazó sobre el final a Duarte por una lesión (ante Mannucci). Ese día apenas jugó seis minutos.

Los números de los tres arqueros de ‘SC’ en la Liga 1

Arquero Partidos Minutos Goles recibidos Renato Solís 52 4635 53 Emile Franco 5 435 4 Matías Córdova 1 6 0

