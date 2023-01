¿Qué tienen en común estos cuatros futbolistas? Su pasaporte es argentino. Sí, como todos los años ese es uno de los países en los que los clubes peruanos buscan futbolistas para reforzarse. De algunos de ellos quizás ya has escuchado hablar.

De joya de River y tener a Gallardo de DT al ‘Dominó'

Su nombre es Tomás Martínez, nació en la localidad de Beccar en Buenos Aires un 7 de marzo de 1995. Desde muy chico ya mostraba grandes cualidades con el balón y a los seis años llegó a la canteras de River Plate. Juega de “10″ y en su CV también destaca por haber tenido un paso por el fútbol español, portugués y la MLS.

Incluso, en 2011 cuando solo tenía 16 años firmó su primer contrato con una cláusula de diez millones de dólares. Ello porque estuvo en la mira de un club grande de Inglaterra como el Arsenal.

“Los dirigentes de River reaccionaron rápido ante el interés del Arsenal inglés para evitar el “robo” de uno de los tantos proyectos de crack que hay en el semillero: Tomás Martínez, 16 años, al que apuntan como el sucesor de Lamela. El pibe es el 10 de la Séptima, la categoría del Cholito Simeone y Juan Kaprof, otro que firmó su vínculo con el club y se entrena con la Reserva”, explicaba Olé en una nota publicada aquel año.

El hecho de que sea considerado una joya llevó a que Tomás Martínez sea incluso comparado con un gran futbolista argentino. “El zurdo, por su capacidad para leer el juego, conducir y meter la pausa justa, tiene movimientos más similares a los de D’Alessandro que a los de Aimar”, agregaba Olé.

Su futuro pintaba tan bien que Ramón Díaz comenzó a tenerlo en cuenta en 2013. Su primer partido oficial con River Plate fue en la Copa Argentina ante Estudiantes de Caseros y en Primera División enfrentando a San Martín de San Juan.

Y claro ser una de las promesas de River Plate también le abrió espacio en la selección sub 20 de Argentina. Así jugó el Sudamericano 2015 en el que salió campeón. Ahí compartió equipo con un campeón del mundo con la albiceleste en 2022: Ángel Correa. Tomás Martínez también jugó el mundial de la categoría.

En su paso por River Plate fue dirigido por Marcelo Gallardo, quien llegó a mediados de 2014 para reemplazar a Ramón Díaz. Con el “Muñeco” alternaba con cierta frecuencia, pero no pudo consolidarse en el equipo. Ello motivó que en agosto de 2015 sea cedido al Tenerife de España. Igual, el volante guarda un buen concepto del DT.

“Desde los primeros entrenamientos se notaba que Gallardo tenía una personalidad diferente. Ya desde primera tenía ese carácter, esa personalidad para el manejo de grupo. Se notó desde el primer momento y fue muy concreto en lo que quería para el equipo, en los valores”, comentó.

Tomás Martínez junto a Marcelo Gallardo. (Difusión)

En España no le fue del todo bien, volvió a Argentina y River Plate lo cedió a Defensa y Justicia, cuadro en el que hizo un buen torneo y ello sirvió para que sea vendido al Sporting Braga de Portugal por poco más de un millón de dólares. En dicho club tampoco pudo destacar, llegó al Houston Dynamo de la MLS en 2017 militando ahí poco más de tres años hasta que el 2021 volvió a Defensa y Justicia. Tras su paso por dicho club a fines de 2022 fue anunciado como refuerzo de Melgar.

El “9″ que jugó con el ‘Kun” Agüero

Allá por el año 2006 Sergio Agüero ya era la estrella de Argentinos Juniors. Junto a él jugaba un chico que era contemporáneo suyo y solo le llevaba un año. Su nombre es Federico González.

“González debutó profesionalmente en 2006 vistiendo la camiseta de Independiente, donde jugó en dos etapas y se dio el lujo de compartir delantera con Sergio Agüero” , destacó el portal web “El Entre Ríos”, al enterarse de su llegada a Carlos A. Mannucci ya con 36 años.

Su debut lo hizo en marzo de 2006 ingresando a falta de un minuto para que acabe el encuentro. Su primer gol lo marcó el 8 de diciembre de aquel año en la derrota 2-1 ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

Esa temporada el “Kun” Agüero fue la estrella del equipo marcando un total de 18 tantos y generando que al año siguiente Atlético de Madrid compre su pase.

Federico González no pudo consolidarse, salió prestado a Ferro Carril Oeste en 2007, volvió a Independiente en 2009 y luego tuvo una carrera con paso por importantes clubes de Argentina.

En Atlético Rafaela marcó 13 tantos en la temporada 2010-2011 en la Primera Nacional y se quedó en dicho club en 2015, año en el que llegó a Tigre. Tuvo un paso por el Puebla de México en 2017, volvió a Tigre y en 2019 llegó a Estudiantes de La Plata de la mano de la “Brujita” Verón.

“Había unas opciones, pero Estudiantes demostró un interés muy importante. Ese trabajo que fueron haciendo los dirigentes ayudó a que me sienta que voy a ser importante acá”, dijo tras firmar su contrato junto a Juan Sebastián Verón, presidente del club.

En 2021 tuvo un paso por el fútbol chileno con el Audax Italiano, el año pasado volvió a Argentina para defender a Quilmes en el ascenso, cuadro con el que marcó seis tantos en 31 partidos. A fines de 2022 fue anunciado por Carlos A. Mannucci cuadro al que defenderá esta temporada con 36 años.

Federico González llegó a Mannucci tras su paso por Quilmes. (Prensa Mannucci)

El futbolista que se salvó de morir acuchillado:

Óscar Belinetz es un atacante argentino de 28 años al que la vida le ha puesto más de un dura prueba. Nació en Villa Minetti, en Santa Fe, y a los 14 años logró ser aceptado por Chacarita Juniors. Sin embargo, la muerte de su padre lo llevó a dejar dicho club.

El fútbol le tenía preparada otra oportunidad y llegó a Colón de Santa Fe. Por aquel entonces tenía 16 años y jugaba en la séptima. Mientras iba a una panadería con un grupo de amigos fue apuñalado por un desconocido. Lo tuvieron que operar seis veces y hasta dieron por muerto. Se salvó y volvió al fútbol.

“Yo era chico, tenía 16 años, estaba en la séptima de Colón y fue un fin de año pero no acá en Santa Fe, sino en Villa Minetti. Estaba con dos o tres amigos yendo a una panadería cuando una persona empezó a insultarnos de la nada, se nota que estaba alcoholizado o algo por el estilo, hasta que también sin que yo haga nada ya que no hubo pelea ni nada, apareció un tipo por detrás y me clavó un cuchillazo en el estómago”, contó en una nota a “El Litoral”.

El hecho fue tan grave que en el hospital que lo llevaron pidieron que lleguen sus familiares pues “casi no existían chances”. “Me daban casi por muerto, es así. El cuchillazo me había afectado órganos vitales, como los intestinos y otros más. Fue bravo y justo se dio dos años después de lo de mi papá”, agregó.

El delantero debutó con Colón en 2015 en el empate ante Aldosiví en Mar de Plata ingresando por Pablo Vegetti. Luego de ello pasó por dos clubes de ascenso como Juventud Unida de San Luis y Atlético Paraná. En 2018 llegó al Atlético Santo Domingo del ascenso de Ecuador, al año siguiente defendió al Barnechea de Chile y el Xelajú de Guatemala, en 2020 fichó por Guillermo Brown quedándose dos temporadas y el 2022 jugó en Brown de Adrogué. Este año defenderá a UTC de Cajamarca.

De la Liga Escobarense a la “Academia”:

Por último, te tenemos que presentar a Pablo Erustes, un delantero argentino que acaba de ser fichado por Deportivo Municipal y fue anunciado por la “Academia” hace un par de días.

Pablo Erustes es un delantero poco conocido en su país a tal punto que no tiene ficha en Wikipedia. Lo poco que se sabe de él es que tiene 28 años y firmó por el cuadro edil por todo el torneo Apertura.

Erustes es una apuesta de la “Academia” que es dirigido por Ángel Comizzo. El atacante viene de jugar en el Atlético Perú, un equipo de la Liga Escobarense.

📣 El Club Centro Deportivo Municipal se complace en anunciar la llegada de Pablo Erustes 🇦🇷



🔜 Pablo llega a reforzar el equipo durante el campeonato apertura.



¡Echa Erustes! ¡Echa Muni! ⚪🔴⚪#EchaMuni#FranjaEdil#Muni2023 pic.twitter.com/xJBYcsemyc — Club Centro Deportivo Municipal (@CCDMunicipal) January 8, 2023

La Liga Escobarense es una liga regional de fútbol de la provincia de Buenos Aires. Es decir, es un torneo amateur. Ahí la rompió marcando 28 goles en 23 partidos. Ello le sirvió para que la oportunidad de su vida le llegue y Municipal le abra las puertas. Veremos si la apuesta termina siendo positiva para la “Franja”.

