La semana pasada, Edificaciones Inmobiliarias informó que no continuará invirtiendo en Deportivo Municipal tras los constantes problemas con la actual directiva del cuadro edil. A las pocas horas, los jugadores y el comando técnico prepararon un video que compartieron en redes sociales, donde mostraban su incomodidad por lo que estaba sucediendo, sin embargo, todo siguió su rumbo.

En conversación con Capital Deportes, Christian Herrera, representante de Edificaciones Inmobiliarias mostró su malestar con la actual directiva del club y lamentó la situación.

“Pecamos tal vez pensando que todos los dirigentes y socios siempre velan por el interés del club. Nos vamos decepcionados. Los argumentos que han salido para refutar el contrato son totalmente inválidos. Para nosotros es una inversión, no un préstamo, y nosotros no podemos dejar más endeudado al club, además que el mismo contrato no lo permite”, señaló.

“Yo no sé bajo qué sustento salen a declarar, engañar y plantear las cosas de una forma totalmente errada, buscando perjudicar el buen camino que estaba teniendo Municipal”, añadió.

‘Muni’ sobre Edificaciones Inmobiliarias: “Si no continúan en el club, la Junta Directiva asumirá los salarios de los jugadores”

Deportivo Municipal se encuentra en el ojo de la tormenta, luego de que se diera a conocer que Edificaciones Inmobiliarias dejaría de administrar el club. Los jugadores enviaron un mensaje al respecto, pero no fue hasta ahora que el segundo vicepresidente de la Junta Directiva, Alberto Borda, del equipo se pronunció al respecto.

“Estamos muy agradecidos con Edificaciones Inmobilarias por todo lo que hace por el club, pero lo que le pedimos es tener un contrato más justo”, sostuvo el directo del club en una entrevista para DirecTV Sports. Asimismo, detalló que se “deberían bajar el concepto de cobro por administración del club del 12% a 8%”.

