¡Toma nota! Fecha, hora y canal de la primera fecha del Torneo Apertura

Alianza Lima y Sport Boys abrirán la Liga 1 este viernes en Matute. Blanquiazules y rosados se enfrentarán a las 8 de la noche en una fecha muy especial para los de La Victoria: el club cumple 118 años de fundación.

La fecha 1 también tiene como plato fuerte la visita de Universitario de Deportes a Unión Comercio y el duelo entre Sporting Cristal y Sport Huancayo.

La primera fecha de la Liga 1 promete y para que no te pierdas ningún detalle aquí te dejamos la programación completa de los encuentros que serán televisados por GolPerú. Los detalles de todos los partidos los tendrás en Depor.com.

LIGA 1: PROGRAMACIÓN COMPLETA DE LA PRIMERA FECHA DEL TORNEO APERTURA

Viernes 15



Alianza Lima vs. Sport Boys

Hora: 8:00 pm

Estadio: Alejandro Villanueva



Sábado 16

​

U. San Martín vs. UTC

Hora: 1:15 pm

Estadio: Alberto Gallardo



Binacional vs. César Vallejo

Hora: 3:30 pm

Estadio: Guillermo Briceño (Juliaca)



Carlos A. Mannucci vs. Ayacucho FC

Hora: 5:45 pm

Estadio: Mansiche (Trujillo)



Sport Huancayo vs. Sporting Cristal

Hora: 8:00 pm

Estadio: Huancayo



Domingo 17

​

Unión Comercio vs. Universitario

Hora: 1:30 pm

Estadio: IPD de Moyobamba



FBC Melgar vs. Deportivo Municipal

Hora: 4:00 pm

Estadio: UNSA (Arequipa)



Lunes 18

​

Piratas FC vs. Real Garcilaso

Hora: 3:30 pm

Estadio: Francisco Mendoza Pizarro (Olmos)



Alianza Universidad vs. Cantolao

Hora: 8:00 pm

Estadio: Heraclio Tapia (Huánuco)



