La Liga 1 atraviesa uno de sus momentos más complejos en plena disputa del Torneo Clausura 2025, luego de la exclusión de Deportivo Binacional del campeonato. Esta decisión no solo ha generado incertidumbre en torno al desarrollo del fixture, sino que también ha abierto un debate sobre la organización del torneo y los ajustes que deberán realizarse para no alterar la competencia. En medio de este escenario, los próximos rivales del cuadro de Juliaca esperan definiciones claras, por lo que la gerencia de la Liga salió a aclarar los procedimientos que se seguirán en las siguientes fechas.

Teniendo la confirmación de parte de la FPF, que el ‘Bi’ no podrá continuar disputando sus partidos en el campeonato peruano, gran incertidumbre se ha generado en lo que respecta a la programación de los siguientes partidos. Partiendo por la anulación de los ya disputados, Jesús Gonzales no hizo más que aclarar lo que ya venía comentando en los últimos días.

“En vista de que Binacional fue incluido por una medida judicial, vimos que podía darse esta situación y que la medida cautelar quede sin efecto y pusimos en el reglamento que los partidos que el club haya jugado son anulados, no son anulados los del Apertura, sino los del Clausura. Los goles, las amarillas y las suspensiones se anulan”, explicó en conversación con RPP.

Sabiendo que esta situación ya se conocía desde antes que arranque el campeonato, es que le organización decide tomar acción e incluir en el reglamento una norma que, firmada por todos los participantes, indicaba lo que podría suceder y que hoy por hoy se está viviendo. Por supuesto, queda en el aire los partidos que se habían sorteado para el equipo de Juliaca.

Tratando de buscar la forma de acortar el torneo, el gerente de la Liga 1 mencionó: “Nosotros hicimos el ejercicio al inicio del Clausura, si había alguna manera de reestructurar los partidos, para tratar de no ajustar tanto el calendario. Queríamos ver si había alguna manera de descomprimirlo, pero no es posible alterar ello. Lastimosamente tendremos dos equipos descansando en cada fecha”.

Ahora, esta problemática que altera el torneo podría repetirse en las próximas semanas si el fallo que espera Ayacucho FC, resulta en su contra. Conociendo que el proceso es más complicado, Gonaáles explicó que esperan que la audiencia resuelva dicho caso para determinar los pasos a seguir después, que serían básicamente los mismos que con Binacional.

¿Alianza Lima podrá reprogramar sus partidos?

De acuerdo a lo establecido en el mismo reglamento, Gonzales fue consultado sobre la clasificación de Alianza Lima a cuartos de final de la Copa Sudamericana. Más allá de solicitar una opinión sobre este hecho se le pidió aclarar si realmente el club podrá pedir días preparación suspendiendo los partidos que tengan pactados.

A lo que respondió: “El reglamento tiene previsto que a partir de cuartos de final pueden pedir suspensión de sus partidos. El hecho de que Binacional no siga, nos deja un espacio para reprogramar esos partidos, incluso utilizando también los días de su propia fecha de descanso que nos puede apoyar”

