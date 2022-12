“En el año 2023, la FPF implementará el sistema VAR a todos los partidos de Liga 1 y serán supervisados por auditorías externas”, dijo el presidente de la Federación, Agustín Lozano. “Este VAR y su aplicación, que también tendrá una supervisión, tendrá una comisión de evaluación de estadios que trabajará desde el mes de octubre para tratar de que todos los estadios donde se juegue fútbol profesional cuenten con la infraestructura que permita aplicar esta tecnología”, agregó.

En tanto, explicó que el dinero para la mejora de los estadios saldrá de los fondos que maneja el máximo ente rector del fútbol peruano. “A partir del 2023 se destinará un porcentaje de los ingresos de los derechos de la televisión exclusivamente para la implementación de un plan de infraestructura de clubes de la Liga 1. Se implementará un plan de infraestructura progresivo para el trabajo formativo de menores de Liga 2 y ligas departamentales”, culminó.

Sin embargo, a puertas de arrancar el año 2023 y con el campeonato programado para iniciarse el sábado 21 de enero, esta propuesta quedó descartada, al menos para el Torneo Apertura. ¿La razón? No se ha terminado de cumplir con los requisitos técnicos para la implementación , según el área técnica encargada de la implementación del VAR, que ya envió su informe técnico al directorio de la FPF, según anunció RPP Deportes.

¿Estará para el Torneo Clausura? El jefe instructor del VAR, Víctor Hugo Carrillo, señala que la implementación se hará dentro del año programado. “Implementaremos el VAR siguiendo toda una secuencia que está dentro de un manual de la FIFA lo más antes posible, dentro del 2023″. Esto lo dijo en un reciente video de la FPF.

Requisitos de la FIFA

La actuación del VAR solo estará permitida cuando el organizador del encuentro o de la competición -Federación Peruana de Fútbol- cumpla todos los requisitos del Programa de Ayuda y Aprobación de la Implementación del VAR (PAAI) (descritos en los documentos del PAAI de la FIFA) y haya recibido por escrito el permiso de la FIFA.

Este programa tiene diversas fases, desde el anuncio a la FIFA sobre la utilización del VAR en la competición, cumplimiento de los requisitos administrativos, preparación y formación de los árbitros, aprobación y supervisión continúa.

Esquema de requisitos del PAI (FIFA)

En cuanto a la preparación y formación de los árbitros, es el punto que más tiempo abarca y en el cual se encuentra actualmente la FPF. Los jueces necesitan prepararse teóricamente y posteriormente en la práctica en partidos no oficiales. Y este proceso podría tardar hasta seis meses, según el informe de Requisitos del Programa de Ayuda y Aprobación de la Implantación del VAR.

Requisitos de la formación teórica y práctica de los árbitros (FIFA).

En cuanto a los pasos previos como el nombramiento del equipo de proyecto, actualmente se tiene que Víctor Hugo Carrillo es el instructor Jefe de Árbitros y Árbitros VAR, Carmen Retuerto es la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Árbitros y Henry Gambetta, el jefe del Departamento de Arbitraje). Las primeras charlas a los árbitros sobre el uso de la tecnología se desarrollaron los últimos días de noviembre y primeros días de diciembre.

Con todo ello, según el Protocolo del VAR y los requisitos de implementación, en la Liga 1 recién podría empezar a desarrollarse en aproximadamente seis meses, hasta que los árbitros terminen de capacitarse y se reciba la aprobación FIFA. Es decir, mediados del 2023 con el arranque del Torneo Clausura.

La realidad del fútbol peruano

El ex árbitro Alberto Tejada conversó con Depor y señaló que el uso del VAR en nuestro torneo local es una necesidad. “Estamos en la necesidad de implementarlo a nivel local y estamos muy retrasados con su implementación, porque ya está en todos los países menos en Venezuela y el Perú. Eso no es una buena noticia”, dijo.

No obstante, resaltó que su llegada debe darse con responsabilidad y respetando los tiempos. Sobre todo, para capacitar a los árbitros de forma debida. “No es un proceso rápido, sino más bien demora, porque el VAR no es solo colocar tecnología, sino también capacitar a las personas que lo ejercen. Finalmente, detrás de una pantalla hay un técnico que tiene que tener las habilidades y preparación para tomar las decisiones correctas a gran velocidad”, señaló.

“Hay un largo proceso de capacitación de los árbitros para que tengan su certificación, y para ello tienen que pasar simuladores y una serie de ejercicios en las categorías que van a funcionar. En Conmebol esto puede durar tres meses de capacitación, pero continúa, a tiempo completo. Depende mucho de los grupos, estos no pueden ser tan grandes”, agregó.

Además, rescató la importancia de seleccionar a los árbitros para el VAR de forma adecuada, según sus condiciones. “Hay que considerar también las aptitudes blandas de los árbitros. No todos tienen las cualidades para estar detrás de un televisor y no todos para estar en el campo de juego. Estos últimos, tal vez, tienen que tener mayor carácter, entre otras cosas. Así que hay que tener, en este punto, en cuenta la cantidad de personas y material humano que existe”.

Finalmente, habló sobre la importancia del número de cámaras para evitar conflictos posteriores. “Entiendo que en el Perú se quiere implementar un modelo básico de cuatro o seis cámaras. Es poco suficiente, más simbólico que nada. Uno puede llegar a 16, 32 o más de 40 como hay ahora en el Mundial. Pero, ello se hace más costoso y más complejo”, afirmó.

Con todo ello, se obtiene, nuevamente, lo siguiente: “Ahora ya no es posible que se llegue al Torneo Apertura. No se va a llegar y si se da, no se va a hacer de la manera adecuada. No es simplemente colocar una cámara con un video operador”.

El panorama de Sudamérica

PAÍS USO DEL VAR INICIO Brasil Total 2019 Colombia Total 2020 Chile Total 2020 Paraguay Total 2020 Argentina Total 2022 Uruguay Parcial 2021 Ecuador Parcial 2020 Bolivia Parcial 2022 Venezuela NO - Perú NO -

Antecedentes en el Perú

El VAR ya ha sido utilizado en la Liga 1. Ocurrió en el 2019 en la definición del título entre Alianza Lima y Deportivo Binacional el 8 de diciembre. El estadio Guillermo Briceño de Juliaca fue el primer escenario en recibir esta tecnología y la primera jugada cotejada fue una disputa del balón entre el blanquiazul Anthony Rosell y Dahwling Leudo del ‘Poderoso del Sur’.

Rosell le comete falta al jugador de Binacional pero tras salir de la jugada, lo pisa en el tobillo. Esta acción fue revisada por el VAR y el árbitro Michael Espinoza decidió expulsarlo. Esta decisión generó polémica, alegando que la pisada responde a una acción natural para levantarse.

En la vuelta, debido a este incidente, el VAR ya no fue utilizado en el estadio de Matute donde Alianza Lima ganó el partido por 2-0 con goles de Luis Ramírez y un autogol de Fajardo.





