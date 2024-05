Universitario de Deportes sacó tres puntos cruciales en el duelo ante Sporting Cristal, luego de ganar por 4-1 en el estadio Monumental. Sin duda, el aliento del hincha fue importante para alcanzar el resultado a favor tras los 90 minutos, tal y como lo reconoció Alex Valera (Polo, Pérez Guedes, Flores y Ureña se hicieron presentes en el marcador). El delantero admitió que, pensando en los duelos que restan por jugar tanto en el Apertura como en la Copa Libertadores, será aún más relevante el apoyo de la afición.

En diálogo con GOLPERU, tras el choque por la jornada 14 del torneo, el atacante crema resaltó el trabajo colectivo del equipo para sumar la victoria de locales. “Es un triunfo muy importante, es el esfuerzo de nosotros. Sabíamos de la importancia de los tres puntos y meter más goles nos ayuda bastante”, señaló. Asimismo, reconoció lo complejo que fue enfrentar a los rimenses.

“El partido fue fuerte para ambos, pero supimos manejarlo, aprovechamos la localía, ya que la gente nos ayudó bastante”, declaró. Con la victoria, los merengues subieron a la primera posición en la tabla con 36 puntos, dejando dos unidades atrás al elenco bajopotino y a cuatro de ventaja de Melgar, a solo dos fechas de concluir el torneo.

Otro detalle que no quedó fuera del partido fue que Valera no anotó en dicho compromiso, pero sí Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Edison Flores y Rodrigo Ureña. Sobre ello, Valera comentó que “no se me dio, pero estoy feliz porque creo que todos hemos dado un granito de arena para que podamos sacar este resultado”.

Finalmente, Alex admitió que, aunque la victoria del domingo es importante, ahora toca pensar en la Copa Libertadores, ya que este jueves 16 de mayo enfrentarán a Botafogo, por la fecha 5 de la fase de grupos. “Toca empezar a pensar en la Libertadores, que tenemos chances de pelear. Es un partido muy duro, fuerte, clave y hay que aprovechar que estamos de local”, concluyó.

Partidos que le restan a Universitario

En la próxima jornada, Universitario de Deportes tendrá que visitar a Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en el duelo válido por la fecha 16 del Torneo Apertura 2024. Este encuentro está programado para jugarse el lunes 20 de mayo desde las 8:00 de la noche y se podrá ver por L1 MAX, disponible en los servicios de DIRECTV, Claro TV y Best Cable.

Y en la última fecha del Torneo Apertura, el vigente campeón nacional recibirá a Los Chankas en el Estadio Monumental. La Liga 1 Te Apuesto todavía no ha compartido la programación de la jornada 17, pero todo indica que se disputaría el fin de semana siguiente al de la fecha 16. Será la primera vez que se enfrentan cremas y andahuaylinos.

En caso de vencer a Cienciano, Universitario tendrá que esperar a que Sporting Cristal no gane en la próxima fecha para quedarse con el Torneo Apertura. Si los rimenses consiguen la victoria, los merengues tendrán la oportunidad de ganar el certamen en el duelo ante el cuadro de Andahuaylas. Dependen de sí mismos.





