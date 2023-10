Sporting Cristal vs. Alianza Atlético se enfrentan (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este domingo 29 de octubre en el Estadio Alberto Gallardo, por la fecha 19 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. El encuentro está programado para comenzar desde de las 3:00 de la tarde (hora peruana) y será transmitido a través de las señales de Liga 1 MAX, DIRECTV y Claro TV. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Engánchate al minuto a minuto más completo de todos, así como conocer la programación de este partidazo por la web de Depor. No te pierdas este partido decisivo.

Sporting Cristal enfrentará a Alianza Atlético por el Torneo Clausura. (Video: Sporting Cristal)





Sporting Cristal vs. Alianza Atlético: posibles alineaciones

Sporting Cristal: Renato Solís; Gianfranco Chávez, Ignacio da Silva, Rafael Lutiger; Jhilmar Lora, Martín Tavara, Yoshimar Yotún, Nicolas Pasquini; Washington Corozo, Joao Grimaldo y Brenner Marlos.

Alianza Atlético: Federico Nicosia; Joaquín Aguirre, Jesús Mendieta, Williams Guzmán, Aldair Perleche; Santiago Arias, Jeremy Canela, Stefano Fernández; José Manzaneda, Guillermo Larios y Nestor Fernández.