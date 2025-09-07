A falta de pocas semanas para que culmine el Torneo Clausura y se definan a los equipos que pelearán directamente por el título nacional, la Liga 1 publicó el cronograma de las fechas 12 y 13. Los tres grandes del fútbol peruano, Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal, ya conocen a qué rivales enfrentarán y en qué horarios se disputarán los encuentros, en jornadas que prometen ser decisivas tanto en la parte alta de la tabla como en la pelea por los puestos internacionales. Teniendo en cuenta que los ‘blanquiazules’ luchan también, por seguir en Copa Sudamericana.

En el caso de Universitario de Deportes también tendrá acción continua. En la fecha 12 visitará a Alianza Atlético de Sullana el miércoles 1 de octubre a las 6 de la tarde en el estadio Mansiche de Trujillo, mientras que en la jornada 13 cerrará la fecha enfrentando a Juan Pablo II el domingo 5 de octubre a la misma hora pero en el estadio Monumental. El conjunto crema sabe que no puede dejar escapar puntos si quiere mantener vivas sus opciones de campeonato.

En cuanto a Sporting Cristal, los celestes primero jugarán de local en el Alberto Gallardo contra Ayacucho FC, el lunes 29 de septiembre a las 3:15 de la tarde, en la fecha 12. Luego, en la fecha 13, tendrán una complicada visita a Unión Tarma el sábado 4 de octubre enfrentándose también a la misma hora, con ADT.

Programación de la Fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1. (Foto: @Liga1TeApuesto)

Por su parte, Alianza Lima, deberá afrontar dos compromisos importantes. Primero recibirá en el Estadio Alejandro Villanueva a Atlético Grau, el miércoles 1 de octubre desde las 8:30 p.m., por la jornada 12. Luego, por la fecha 13, viajará a Huánuco para visitar a Alianza Universidad el domingo 5 de octubre a las 12:00 horas en el estadio Heraclio Tapia León.

La programación también presenta duelos atractivos para el resto de equipos. FBC Melgar se medirá contra Cienciano en Arequipa, por el clásico del Sur, el jueves 2 de octubre por la jornada 12 y posteriormente viajará a Piura para enfrentar a Atlético Grau el domingo 5 de octubre. En tanto, Sport Boys se enfrentará a Sport Huancayo en la fecha 13 tras descansar en la anterior, mientras que Cusco FC tendrá doble compromiso frente a Garcilaso y Los Chankas.

Con todos estos cruces confirmados, las próximas semanas de la Liga 1 se presentan como decisivas en la definición del torneo. La pelea por el Clausura, el acumulado y los cupos a torneos internacionales mantienen la expectativa al máximo, con los equipos obligados a sumar en un calendario apretado que no dará margen para errores.

Programación de la Fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1. (Foto: @Liga1TeApuesto)

¿Por qué descansan dos equipos cada fecha?

En el inicio del Torneo Clausura 2025, la liga se vio afectada por una noticia que influyó en el desarrollo de todas las jornadas. Y es que, Deportivo Binacional fue excluido de acuerdo a una resolución del Poder Judicial que respondía a la necesidad de que la FPF disponga del futuro del cuadro de Juliaca.

Según lo estipulado, si un club que fue incorporado a la Liga 1 -por mandato judicial- es revocado de su derecho de participación, todos los partidos que disputó hasta la fecha de su retiro, serán declarados nulos. Además, no obtendrán puntos los equipos que participaron en los encuentros.

Ante su ausencia, por supuesto, todo el cronograma sufre un duro cambio pues los clubes que tenían pendiente sus partidos con el ‘Bi’ ya no tendrán actividad en los días pactados anteriormente. Es por ello que, tal como lo indica la Liga, cada fecha descansan dos clubes. En el caso de la jornada 12, descansan Sport Boys y Comerciantes Unidos; mientras que en la 13, descansan Cienciano y Ayacucho FC.

Binacional fue excluido del torneo por una resolución judicial. | Foto: Liga 1

