En toda la historia del torneo peruano, solo dos estrategas foráneos han podido volver a tocar la gloria, una vez que dejaron territorio nacional y luego regresaron: los uruguayos Roberto Scarone y Juan Eduardo Hohberg. Durante los últimos 14 600 días, ocho directores técnicos fracasaron en su intento de levantar por segunda vez el máximo trofeo del balompié bicolor.

El último en intentarlo fue Mario Salas. En 2018 ganó la estrella número 19 con Sporting Cristal, pero dos años más tarde se terminó yendo por la puerta falsa de Alianza Lima, institución donde tampoco pudieron repetir el plato Pablo Bengoechea y Gustavo Costas. A diferencia del chileno, ambos ya sabían lo que era dar la vuelta olímpica con el cuadro blanquiazul.

Sergio Markarián no entra en esta lista, pues el uruguayo campeonó en 1993 con Universitario y en 1996 hizo lo mismo con Sporting Cristal, sin embargo el entrenador no dejó el fútbol peruano en ese lapso. Su paso se dio directamente de dirigir al cuadro merengue a comandar la escuadra celeste. En este análisis nos enfocamos en los técnicos que tras dirigir en el Perú, partieron al extranjero y luego volvieron.

Nombre País Año y club del título Año y club de regreso Mario Salas Chile 2018 - Sporting Cristal 2020 - Alianza Lima Pablo Bengoechea Uruguay 2017 - Alianza Lima 2019 - Alianza Lima Ángel Comizzo Argentina 2013 -Universitario 2016 - César Vallejo Diego Umaña Colombia 2011 - Juan Aurich 2016 - Sport Huancayo Gustavo Costas Argentina 2003 y 2004 - Alianza Lima 2009 - Alianza Lima Osvaldo Pizarra Argentina 1998 - Universitario 2002 - Universitario Ivica Brzić Serbia 1992 - Universitario 1997 - Universitario César Cubilla Paraguay 1983 - Sporting Cristal 1985 - Deportivo Municipal

Paulo Autuori se quedó muy cerca de integrar este selecto grupo. Llegó a Alianza Lima para el año de su centenario (2001) y arrasó durante el Torneo Apertura, terminando en lo más alto y perdiendo solo tres partidos. Todo hacía indicar que el entrenador brasileño ayudaría a ganar el título a fin de año, pero esto no terminó pasando. Después de alzar el primer torneo de la temporada se marchó, seducido por una oferta de Botafogo. Ante su sorpresiva salida, la directiva decidió darle la confianza al español Bernabé Herráez, que fungía como jefe de la unidad técnica de menores en Matute. El europeo fue quien finalmente terminó dando la vuelta olímpica ante Cienciano en Cusco. Autuori regresó para la siguiente campaña y pudo ganar el campeonato con la camiseta de Sporting Cristal.

Mandan los charrúas

Hasta el momento, los únicos que han podido campeonar en su retorno a suelo peruano fueron Juan Eduardo Hohberg y Roberto Scarone. Estos uruguayos se convirtieron en los máximos monarcas con clubes de la talla de Universitario de Deportes y Alianza Lima, pero solo el abuelo del jugador de Sporting Cristal se dio el lujo de darles un título a las dos instituciones más populares.

El primer trofeo en el exitoso palmarés de Scarone se dio en 1957, sentado en el banquillo del recordado Centro Iqueño. Antes no había tenido fortuna, durante sus primeros años como entrenador de Gimnasia y Esgrima (Argentina), Audax (Chile) y Deportivo Cali (Colombia). Doce años después tuvo un retorno triunfal a nuestro territorio. Universitario apostó por sus servicios y no se equivocó. Salió campeón en su primer año (1969), repitiendo el plato dos veces más (1971 y 1982). A esto hay que sumarle que se convirtió en el primer entrenador que llevó a un equipo peruano a una final de la Copa Libertadores (1972).

La primera incursión de Hohberg ocurrió la temporada 1972, calzándose el buzo de Sport Boys. Una experiencia para el olvido, ya que la ‘Misilera’ acabó a dos puntos de la zona de descenso. Sin embargo, tendría su revancha dos años después. Universitario buscaba el reemplazo de Scarone y encontró en el argentino-uruguayo el candidato ideal. No fallaron en su elección y Hohberg les dio el título nacional. Se mantuvo en tienda crema hasta 1975 y retornó a tierras charrúas para comandar a la ‘Celeste’ rumbo a Argentina 1978. La suerte le fue esquiva y no pudo clasificar a dicho seleccionado a la Copa del Mundo. Fue así que Alianza Lima le ofreció una revancha y decidió contar con sus servicios, donde salió nuevamente campeón peruano, aunque esta vez en dos oportunidades.

Roberto Scarone Juan Hohberg 1957 - Centro Iqueño 1974 - Universitario 1969 - Universitario 1977 - Alianza Lima 1971 - Universitario 1978 - Alianza Lima 1982 - Universitario

Quieren el bicampeonato

La Liga 1 2023 cuenta con dos estrategas que ya saben lo que es salir campeones. Estamos hablando de Ángel Comizzo y Daniel Ahmed. El primero ya tuvo la oportunidad de volver a ser el máximo monarca -sin éxito-, mientras que el exentrenador de Sporting Cristal buscará conseguirlo este año con el Atlético Grau de Piura.

El exarquero de River Plate salió campeón de la campaña 2013 con Universitario. Al año siguiente recibió una mejor propuesta del exterior y no dudó en volar hasta México. Apenas sumó el 33% de los puntos en disputa con el Atlético Morelia, motivo por el cual le rescindieron el contrato. Para la temporada 2016, César Vallejo lo trajo de vuelta. El resultado fue nefasto, firmando un descenso a la Segunda División. Entre 2019 y 2021 llegó nuevamente a la ‘U’. Lo más cerca que estuvo de volver a tocar la gloría ocurrió el 2020, saliendo subcampeón de la Liga 1. Para este torneo, Deportivo Municipal es su nuevo destino dentro del Perú.

Porcentaje de puntos ganados de Comizzo en Perú

Temporada Equipo % 2013 Universitario 51.92 2016 César Vallejo 37.72 2019 Universitario 55.69 2020 Universitario 58.33 2021 Universitario 37.77

Cabe precisar que Ahmed ya dirigió por acá en una oportunidad, después de dar la vuelta olímpica con los celestes (2014). No obstante, solo lo hizo durante las últimas fechas del campeonato 2020, no pudiendo salvar del descenso deportivo a Alianza Lima.

Números de Soso

En lo que va del campeonato, Melgar se ubica último en la clasificación sin haber sumado puntos. Razón por la cual, la dirigencia del ‘Dominó’ decidió cortar cuanto antes el vínculo con Lavallén, quien llegó el año pasado a las semifinales de la Copa Sudamericana y acabó subcampeón nacional. Aunque muchos atribuyen gran parte de esos éxitos al excelente trabajo que dejó su antecesor Néstor Lorenzo.

Como es una constante, los rojinegros no movieron muchas fichas de su plantel esta temporada. La idea de siempre es mantener una base. Pese a ello, el equipo no viene respondiendo en el plano local, teniendo cada vez más cerca el inicio de la Copa Libertadores. El reto que asume Mariano Soso es bastante complejo, pese a contar con jugadores de calidad, el tiempo jugará en su contra y no tendrá margen de error. Sus últimas estadísticas no son muy alentadoras, tomando en cuenta la situación del equipo arequipeño. Su mayor promedio de puntos por partido los obtuvo en Emelec el 2019. El resto no pasó de 1.45 ppp, durante su paso por O’Higgins, San Lorenzo y Defensa y Justicia. ¡Ojalá la Ciudad Blanca sea su punto de quiebre!

Puntos por partido últimas cuatro experiencias

Año Club ppp 2022 O’Higgins 1.41 2020 San Lorenzo 1.45 2019-2020 Defensa y Justicia 1.33 2018-2019 Emelec 1.57





