“Qué te puedo decir de Paolo Guerrero, que es un fenómeno, un crack. Qué más te voy a decir”, son palabras de Miguel Jiménez, vicepresidente de Racing, en una reciente charla con El Comercio. Gago, en tanto, también alabó su trabajo luego del último duelo ante Sarmiento, donde el excapitán de la Selección Peruana disputó 68 minutos: “Paolo (Guerrero) lo hizo bien. Necesita seguir sumando entrenamientos y partidos de este tipo, para que pueda demostrar todo lo que sabemos que puede dar”. En las redes sociales, un aspecto clave para medir el termómetro del ‘efecto Paolo’, también recibe el apoyo de la ‘12′ de la ‘Acadé', una de las más exigentes del fútbol argentino.

Si bien es cierto, Paolo en este tiempo principalmente tuvo que combatir con el tema físico, es decir, ponerse a punto rápidamente. Venía de una para importante de cuatro meses, siendo su último partido en octubre con Avaí en el Brasileirao. Gago, ojo, es un obsesionado de que sus jugadores estén al 100 %, por ejemplo, el colombiano Edwin Cardona no apareció en lista en el último partido por estar solo 500 gramos por encima de su peso ideal. “Estoy en el peso que me exigieron (85 kilos), el que tuve toda mi carrera y con el que siempre me sentí fuerte y ágil”, dijo Paolo, quien lleva seis partidos, dos como titular, y un tanto anotado a San Martín de Formosa en la Copa Argentina (153 minutos en total).

La opinión del que sabe

La prensa especializada en Racing, siempre crítica, no vio con buenos ojos la llegada de Paolo en enero, principalmente por su avanzada edad y su mala racha de lesiones que lo tuvieron en largos periodos de para. Incluso, el reconocido periodista Pablo Carroza señaló que “llegó en su estado más devaluado a Argentina”. Para Hernán Coccimiglio, conductor del programa radial Esto es Racing, Guerrero viene cambiando esas sensaciones de incertidumbre que habían sobre él.

“Los hinchas de Racing somos positivos con Paolo. Porque llegó a un equipo que siempre juega para el ‘9′. Ya con que Guerrero esté en el área es un peligro de gol para el arquero rival y eso me parece que le viene bien a Racing. Yo creo que Paolo se está preparando bastante bien. Progresivamente irá evolucionando y por eso pensaron en él. Hoy no se contrata a un jugador a ciegas. Si Fernando Gago piensa en él es porque lo considera bastante útil”, indicó Coccimiglio.

En cuanto a la competencia con Maxi Romero y Nicolás Reniero, los otros ‘9′ de la ‘Academia’, Coccimiglio cree que Paolo tiene un ‘plus’ para ser el delantero titular. “Sin desmerecer a Reniero y Gómez, claramente, la jerarquía de Paolo es superior. Racing tiene muchas competiciones tiene que jugar el torneo local, la Copa Argentina, la Copa de la Liga, la Copa Libertadores, y ahí se apunta la llegada de Paolo”, finalizó Coccimiglio.

