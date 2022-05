Uno de los equipos que espera con ansias la reapertura del libro de pases es Sporting Cristal. El conjunto celeste buscará ocupar el lugar dejado por John Jairo Mosquera, quien tuvo que rescindir contrato por bajo rendimiento, después de cinco meses y medio por tierras peruanas.

En tienda rimense saben que ya no pueden fallar más en la elección del ‘9′. No solo por el discreto nivel que mostró el atacante colombiano, sino también porque no han podido encontrar el reemplazante ideal de Emanuel Herrera, ya que un año antes Marcos Riquelme tampoco demostró estar a la altura.

El panorama se muestra complicado en caso se quiera contratar a un centrodelantero que milite fuera de nuestras fronteras. Eso porque la mayoría está con contrato vigente, y en el Rímac no gozan de mucho presupuesto para pagar alguna cláusula de salida. Bajo esta coyuntura, la mirada también está puesta en jugadores que vienen teniendo un gran presente en la Liga 1.

Adrián Fernández, un nombre que gusta

El atacante paraguayo de Alianza Atlético lleva cuatro goles en el campeonato y es uno de los máximos artilleros del conjunto ‘Churre’. Aunque todavía no hay una oferta concreta, Depor pudo conocer que desde La Florida hay interés por el jugador que debutó profesionalmente en Independiente de Argentina.

Tras su paso por Avellaneda, donde anotó cuatro goles, jugó dos temporadas en Quilmes, que por aquel entonces militaba en Primera División. Después regresó a su país para enrolarse a las filas de Libertad. Lo que vino después fueron breves estadías en Independiente de Rivadavia, Sportivo Luqueño, Almagro, UAI Urquiza, Sportivo San Lorenzo y Racing.

Su mejor temporada como profesional fue el año pasado con los colores del Portuguesa de Venezuela. Registró 14 anotaciones en 29 partidos, terminando como el quinto máximo goleador de la liga llanera. Esos números le valieron para arribar por primera vez al balompié peruano, donde hasta el momento no ha desentonado.

Cabe precisar que Fernández tiene contrato vigente con el conjunto sullanense, el cual finaliza al término de la Liga 1 (octubre). Sin embargo, los norteños no tendrían problema en dejar partir a su hombre gol, ya que saben que se trata de una gran oportunidad de crecimiento para su carrera.

Club Temporada PJ Goles Alianza Atlético 2022 9 4 Portuguesa (Venezuela) 2021 29 14 Racing (Uruguay) 2020 6 1 Sportivo San Lorenzo (Paraguay) 2019 28 2 Urquiza (Argentina) 2018-2019 11 0 Almagro (Argentina) 2017-2018 20 1 Sportivo Luqueño (Paraguay) 2017 13 2 Independiente Rivadavia (Argentina) 2016-2017 12 1 Libertad (Paraguay) 2015-2016 7 3 Quilmes (Argentina) 2014-2015 19 2 Independiente 2012-2014 23 5

Las opciones del exterior

Hay un reducido grupo de futbolistas sudamericanos que finalizan contrato a medio año y que podrían acomodarse a la economía de Sporting Cristal. En primer lugar, está el argentino Franco Troyansky, quien acaba de desligarse del Atlas (México), a donde llegó cedido a préstamo por Unión de Santa Fe. Los mexicanos decidieron no hacer uso la opción de compra y todo apunta a que volvería a Argentina.

Ha jugado también en Olimpo de Bahía Blanca y San Lorenzo. Pese a que se coronó campeón con Atlas, donde milita Anderson Santamaría, nunca logró adaptarse al equipo y terminó siendo en muchos casos la segunda opción del ataque. Sin embargo, dejó una buena impresión en el conjunto santafesino, dueño de su pase. Así lo describe el periodista Jorge Battagliotti.

“Puede jugar como extremo u hombre de punta, se desenvuelve muy bien en todo el frente de ataque. Cuando estuvo en Unión siempre fue uno de los jugadores que más destacó. Buscaba permanentemente el arco rival y tenía mucho gol. Tiene mucha técnica”, sostiene.





Matías Cóccaro (24 años) también aparece como otra buena opción. Tras aparecer en el Lavalleja FC de la liga regional uruguaya, pegó el gran salto al Cagliari de Italia. Sin embargo, no tuvo mucho éxito y retornó muy pronto a su país. Debutó en primera con Rampla Juniors y tiempo más tarde firmó por Santa Teresa del ascenso de Uruguay.

Eso sí, sus mejores registros los tiene con el Montevideo City Torque, dueño de su pase. En el campeonato 2020 (Primera División) marcó 12 tantos en 20 presentaciones, suficientes para que Huracán de Argentina negociara su préstamo, club en el cual ha marcado 14 veces entre 2021 y 2022.

“Se trata del máximo artillero de Huracán, un atacante que vive del gol. Siempre está muy atento para aprovechar cualquier oportunidad en el arco contrario. Tiene muchas cualidades que lo hacen importante en su posición”, dice el periodista Hernán Tello sobre el jugador ‘charrúa’.

Por ahora, Sporting Cristal cuenta con tres centrodelanteros dentro de su Percy Liza, Christopher Olivares y Marlon Perea. Los dos primeros ya gozan con más de dos campeonatos en Primera División, mientras que el tercera espera su oportunidad de debutar y demostrar que puede repetir sus grandes números firmados en las categorías inferiores. Aunque son grandes futbolistas, todo hace indicar que falta un hombre de mayor jerarquía y con experiencia internacional.





