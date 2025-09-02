Otro clásico vuelve a ser noticia en nuestro país, pero esta vez se trata del clásico trujillano que dejó mucha polémica en la Liga 2. Pero no polémica por algún cuestionamiento arbitral que se pueda haber generado, o por disputas entre jugadores rivales, sino por la sorpresiva reacción de Guillermo de Solar, entrenador de la UCV, que reaccionó de manera alturada en contra de un jugador de su propio equipo, el delantero Alexander Succar. Definitivamente, la situación causó mucha extrañeza entre el público presente y el equipo de transmisión del compromiso.

El encuentro entre Universidad César Vallejo y Carlos A. Mannucci prometía ser vibrante por lo que significaba para la ciudad de Trujillo y así fue. El cuadro ‘Poeta’ logró imponerse 3-2 en un duelo cargado de emociones, pero la escena que marcó la tarde llegó sobre el final, cuando el propio ‘Chemo’ del Solar perdió la calma y protagonizó un hecho que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El reloj marcaba el minuto 83 cuando Vallejo intentaba sostener la ventaja en el marcador. Un saque de meta terminó en un balón dividido que Alexander Succar no pudo ganar en el aire, lo que permitió a Mannucci recuperar la posesión y generar una falta peligrosa cerca del área del conjunto poeta. Aquella jugada fue el detonante de la reacción del técnico.

Chemo del Solar renunció a la FPF y pasó a ser entrenador de la UCV a inicios de esta temporada. (Crédito: GEC).

Lejos de contenerse, Del Solar ingresó al campo de manera indebida y encaró a su delantero. La reprimenda fue tan notoria que sorprendió incluso a los narradores de la transmisión oficial, quienes destacaron lo inusual de la situación. Poco después, el árbitro decidió expulsarlo del partido por invadir el terreno de juego y perder el control.

La escena dejó desconcertados a los hinchas que asistieron a la Villa Poeta. Que un entrenador reprenda con tanta vehemencia a uno de sus futbolistas en plena competencia, no es algo usual. Así es que dicho gesto fue considerado exagerado por varios sectores de la prensa, que criticaron el manejo de ‘Chemo’ en el momento.

El periodista Manuel Leiva, reportero de campo en el estadio, detalló que la molestia del estratega se habría originado porque Succar no persiguió la jugada tras perder el balón, lo que encendió su furia en una acción donde Vallejo quedó mal parado. “Al parecer, (le cuestiona) no abandonar la jugada”, comentó el comunicador.

Alexander Succar llegó también este 2025 para sumarse al plantel de la UCV en la Liga 2. (Foto: UCV)

Más allá del episodio, César Vallejo pudo sostener la victoria por 3-2, resultado que le permitió sumar siete puntos en el Grupo A de los Playoffs de la Liga 2. Si bien el equipo aún permanece en el último lugar, ahora se encuentra a solo dos unidades del líder Bentín Tacna Heroica, lo que deja abierta la competencia en la zona.

Tras el pitazo final, Alexander Succar fue consultado por lo ocurrido y se limitó a restarle importancia, señalando que lo sucedido “quedaba en la cancha”. Una respuesta que buscó calmar la polémica, aunque la relación entre jugador y técnico quedará en observación, especialmente por lo que pueda significar en la interna del plantel.

