La tensión se apoderó del ambiente previo a las semifinales de la Liga 2. A pocas horas del duelo entre Deportivo Moquegua y Unión Comercio, el cuadro sureño denunció a través de sus redes sociales, haber sido víctima de mensajes de extorsión dirigidos a algunos de sus futbolistas, que también mostraron pruebas sobre los mensajes que les llegaron. El hecho, que involucra amenazas directas contra la integridad de los jugadores y sus familias, ha alterado la tranquilidad del plantel y generado alarma en todo el entorno del club.

En un comunicado difundido a través de sus redes oficiales, Deportivo Moquegua informó que el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes. Según detallaron, el objetivo de estos mensajes sería generar miedo e influir en el rendimiento deportivo del equipo durante una instancia decisiva del campeonato, lo que atenta contra los valores fundamentales del deporte.

“El Club Deportivo Moquegua informa a la opinión pública, a nuestros hinchas y a los medios de comunicación que en los últimos días, hemos recibido mensajes que buscan alterar la tranquilidad de nuestro plantel y cuerpo técnico”, indicó la institución, dejando en claro que los hechos no pasarán desapercibidos. Además, el club expresó su rechazo total ante cualquier intento de manipulación o amenaza vinculada a apuestas o resultados deportivos.

Deportivo Moquegua habló sobre las amenazas que recibieron sus jugadores. (Foto: Facebook)

“Rechazamos enérgicamente todo tipo de amenaza o intento de intimidación que busque afectar la integridad, tranquilidad y desempeño de nuestro plantel. Nuestro compromiso es con el deporte limpio, el respeto y la seguridad de todos los miembros de la familia aurinegra”, agregaron en el comunicado.

El caso tomó mayor notoriedad cuando el portero Renzo Figueroa publicó en sus redes sociales una captura del mensaje que recibió a través de WhatsApp. En él, un usuario identificado como “~betson” lo amenaza de manera directa, advirtiéndole que la integridad suya y la de su familia dependía de que “asegurara el dinero” apostado en el partido.

El mensaje, cargado de intimidación, incluso le sugiere que se haga expulsar o lesionar para cumplir con las supuestas exigencias. “Mira, comparito, acá las cosas son sencillas y prácticas. La integridad de tu familia y tuya depende de que me asegures mi plata en este partido (...) Si eres razonable sabrás que no jugamos, que el diálogo es el primer paso”, se lee en el mensaje.

Portero de Deportivo Moquegua también fue víctima de estos ataques.

Tras difundir la amenaza, Figueroa hizo un llamado a las autoridades deportivas y a la propia Federación Peruana de Fútbol para que intervengan ante esta situación que vulnera no solo la seguridad de los futbolistas, sino también la transparencia del torneo. “Hago un llamado a la Federación y a la Agremiación de Futbolistas del Perú para que velen por la integridad y los derechos de todos los jugadores y sus familias. El fútbol debe ser pasión, respeto y unión, no miedo ni violencia”, escribió el jugador.

Finalmente, el club reiteró su compromiso de colaborar con las investigaciones y pidió a su hinchada mantener la calma en este momento complicado. “El club ya ha puesto los hechos en conocimiento de las autoridades competentes, con quienes colaboramos activamente para la investigación y protección de nuestros jugadores y personal. Solicitamos a nuestra hinchada mantener la calma y seguir alentando con la misma pasión y respeto que siempre nos ha caracterizado”, concluyó el comunicado.

