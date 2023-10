Desde que debutó en la Selección Peruana en agosto del 2022 ante El Salvador, anotando el tercer gol del 4-1, el nombre de Bryan Reyna comenzó a sonar como uno de los favoritos para Juan Reynoso pensando en el plantel para encarar las Eliminatorias 2026. Incluso, lo reafirmó marcando el tanto del triunfo sobre Corea del Sur (1-0) en junio de este año. Sin embargo, las lesiones y su irregular rendimiento en Alianza Lima lo distanciaron de la Videna, por lo que no pudo debutar en este proceso clasificatorio. Así pues, tras ser considero para la fecha doble de octubre, el delantero ‘blanquiazul’ se refirió a su convocatoria.

Luego de completar un nuevo entrenamiento con Alianza Lima en el Club Esther Grande de Bentín, el atacante de 25 años conversó con los medios de comunicación y reconoció no verse sorprendido por su regreso a la ‘Blanquirroja’, ya que durante todo el tiempo que estuvo ausente por su lesión siguió trabajando para recuperar su mejor versión. Consciente de ello, espera darlo todo con su equipo y la ‘Sele’.

“No es que me sorprenda, he estado lesionado, pero en medio de mi lesión he seguido trabajando duro y creo que con un par de días más voy a ponerme físicamente bien para poder estar bien tanto en Alianza Lima como en la Selección”, manifestó.

Por otro lado, Bryan Reyna también opinó sobre sus compañeros en Alianza Lima que también fueron citados por Juan Reynoso, algo que lo mantiene motivado. “Me motiva mucho. (Carlos) Zambrano ya tiene tiempo en la Selección, ahora se han incorporado Jairo (Concha) y Franco (Zanelatto), esperamos dar lo mejor de nosotros para darle el triunfo a la Selección”, agregó.

Si bien esta primera lista de convocados de la Liga 1 Betsson se reducirá para ser complementada con los futbolistas que militan en el exterior, el exjugador de la Academia Cantolao espera mantenerse en la consideración del ‘Ajedrecista’. Hasta la fecha solo ha disputado encuentros amistosos ante El Salvador, Paraguay, Bolivia, Corea del Sur y Japón, por lo que la próxima semana podría darse su estreno en las Eliminatorias 2026.

En otro momento de su diálogo con los periodistas, Bryan Reyna también habló sobre el porvenir de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2023 y el importante reto que tienen este martes 3 de octubre ante Deportivo Binacional (8:30 p.m.). “Muy importante ganar los tres partidos, primero preocuparnos en el de mañana, es complicado Juliaca y buscaremos ganar los tres puntos”, comentó.

Finamente, el delantero con pasado en el Mallorca hizo un balance sobre su rendimiento con los ‘Íntimos’ en lo que va del 2023, donde lleva siete goles y dos asistencias en veintisiete partidos disputados, divididos en la Liga 1 y la Copa Libertadores. “He estado bien, lastimosamente me han venido tres lesiones al mismo tiempo, gracias a Dios pude salir de las lesiones y voy con todo ahora”, cerró.

Bryan Reyna lleva dos goles con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)





¿Cuándo serán los partidos de Perú ante Chile y Argentina?

Tras igualar con Paraguay en Ciudad del Este (0-0) y perder con Brasil en Lima (0-1), la Selección Peruana volverá a jugar el próximo mes cuando visite a Chile por la fecha 3 de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso está programado para el jueves 12 de octubre desde las 7:00 p.m. (horario peruano), se disputará en el estadio Monumental David Arellano y será transmitido en todo el Perú por las señales televisivas de América TV, ATV y Movistar Deportes.

Posteriormente, por la fecha 4, la ‘Blanquirroja’ recibirá a Argentina el martes 17 en el Estadio Nacional desde las 9:00 p.m. Recordemos que la última vez que la ‘Albiceleste’ visitó nuestro país fue por las pasadas Eliminatorias Qatar 2022, con una derrota por 0-2 del equipo que por entonces era dirigido por Ricardo Gareca. Nicolás González (17′) y Lautaro Martínez (28′) anotaron los goles de la ‘Scaloneta’. Los canales anteriormente citados también pasarán este encuentro en todo el territorio peruano.





