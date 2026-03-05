El Torneo Apertura no da tregua y nos regala un nuevo partidazo en la siempre complicada altura de Andahuaylas, un escenario que sin duda trae grandes recuerdos recientes para toda la nación crema. Este fin de semana, Los Chankas reciben a Universitario de Deportes en un duelo que promete sacar chispas de principio a fin, no solo por la urgencia de ambos equipos por sumar en la tabla de posiciones, sino por el picante ambiente que ya se empieza a vivir en la previa. El cuadro local quiere hacer respetar su casa a como dé lugar y cobrarse su propia revancha deportiva, mientras que la escuadra estudiantil viajará con la gran obligación de conseguir los tres puntos para seguir firmes en la pelea por el título.

Los ánimos previos a este trascendental encuentro se encendieron rápidamente tras unas sorpresivas declaraciones que llegaron desde el campamento andahuaylino. En medio de un clima de mucha expectativa por ver en acción al actual campeón del fútbol peruano, una de las principales figuras del equipo de los ‘Guerreros’ decidió tomar la palabra para analizar lo que será este duro choque en la sierra.

Las palabras del mediocampista panameño Abdiel Ayarza no pasaron desapercibidas para nadie, ya que, además de mostrar respeto por el rival, dejó un fuerte mensaje relacionado con la transparencia que espera ver dentro del terreno de juego. Durante una reciente entrevista, el espigado volante centroamericano dejó en claro que no se guardarán absolutamente nada ante el equipo visitante.

Abdiel Ayarza pertenece a Los Chankas en este 2026. (Foto: Los Chankas)

“Respetamos a cada rival de la liga Perú y respetamos a los universitarios afuera y dentro del campo, pero estamos trabajando nosotros los Chankas... para seguir obteniendo los puntos”, aseguró en PBO Campeonísimo con mucha firmeza sobre la preparación de su plantel.

Sin embargo, la frase que más retumbó en las redes sociales y generó debate entre los aficionados llegó cuando se refirió al desarrollo del partido y las últimas polémicas del campeonato. “Ojalá que sea un buen partido, que no se manche la pelota y que siga el fútbol, ¿verdad?”, disparó el panameño, calentando por completo la previa de este esperado compromiso.

¿Abdiel Ayarza va al Mundial con Panamá?

Más allá de este picante comentario sobre el duelo frente a los merengues, Ayarza también aprovechó el momento para hablar sobre su gran presente individual. El jugador es muy consciente de que sus buenas actuaciones en la Liga 1 están siendo observadas de cerca por el comando técnico de la selección de su país, Panamá.

El mediocampista reveló que mantiene una mentalidad fuerte y trabaja duro para volver a vestir los colores de su nación en las próximas convocatorias internacionales. “Hay que trabajar nada más... estamos buscando el ritmo ideal para poder ya hacer el llamado en esta fecha que viene”, confesó con mucha ilusión de ganarse un lugar en el equipo titular.

El gran sueño que desvela al volante es poder disputar la próxima Copa del Mundo con su selección, y sabe que su rendimiento en la altura de Andahuaylas será la llave perfecta para lograr ese ambicioso objetivo. Su agradecimiento con el club provinciano es tan grande que prometió llevarlos en el corazón si logra clasificar a la máxima cita del fútbol.

“Más respeto, como se dice... si llego ahí al Mundial, yo primero como lo estoy buscando acá en Andahuaylas trabajando, espero ir con la camiseta de Chankas para el Mundial”, concluyó el jugador, demostrando el enorme cariño y compromiso que le ha agarrado a la institución apurimeña.

