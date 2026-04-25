En las últimas horas trascendió una información respecto al entrenador de Los Chankas, Walter Paolella, quien no figura inscrito en los partidos oficiales como el director técnico principal del equipo. Tras ello, el conjunto andahuaylino emitió un comunicado oficial en medio de la polémica generada por la situación de su comando técnico. La institución decidió pronunciarse ante las versiones que apuntaban a una posible sanción deportiva.

En el documento, el club fue enfático al desmentir cualquier tipo de castigo. Según indicaron, no existe resolución firme ni quita de puntos en su contra, por lo que continúan participando con total normalidad en la Liga 1.

Comunicado de Los Chankas. (Foto: Los Chankas)

La controversia surgió a raíz de la situación del técnico Walter Paolella, quien fue puesto en el foco por el tema de su licencia para dirigir. Esto generó dudas en distintos sectores del entorno futbolístico.

Ante ello, Los Chankas aclararon que su comando técnico cumple con la licencia PRO exigida por la normativa vigente. Además, remarcaron que se encuentran dentro del marco reglamentario del campeonato.

Sobre Paolella, el club explicó que forma parte del comando técnico y que actualmente está en proceso de regularización de algunos aspectos administrativos. Este punto fue clave para despejar cuestionamientos.

Asimismo, indicaron que toda esta información ya ha sido comunicada a las autoridades correspondientes. Incluso, señalaron que no ha existido observación alguna que derive en sanción deportiva.

El equipo también reafirmó su compromiso con el cumplimiento de las normas y la transparencia institucional. En esa línea, destacaron su intención de respetar las bases del torneo en todo momento.

¿Cuándo volverá a jugar Los Chankas?

Luego de su último triunfo por 1-0 sobre Cienciano, Los Chankas volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a ADT, en el compromiso correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el lunes 27 de abril desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Tarma.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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