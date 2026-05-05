En las últimas horas, lo que solo parecía ser una gresca en un campo de juego, escaló más alto y terminó convirtiéndose en un conflicto de dimes y diretes, con Horacio Benincasa, zaguero de Deportivo Garcilaso, y Walter Paolella, entrenador de Los Chankas, como protagonistas principales. En ese sentido, durante la mañana de este martes hubo una réplica por parte del director técnico del cuadro andahuaylino.

Como se sabe, luego del triunfo por 1-0 de Deportivo Garcilaso sobre Los Chankas, Walter Paolella se acercó a Patrick Zubczuk. La versión del lado del ‘Rico Garci’ es que le increpó al portero por haber estado haciendo tiempo, mientras que desde el conjunto local señalan que le reclamaron por haberle festejado la victoria a uno de sus recogepelotas.

Lo cierto es que lo más grave vino después, cuando Horacio Benincasa salió en defensa de su compañero y se acercó a Walter Paolella para increparle su actitud. Según revelaron en el programa Juego Cruzado, el ‘Che’ contó que el técnico le había dicho a Zubczuk que “ya estaba grandecito para hacer tiempo, que era un cagón”.

Tras lo relatado por Benincasa, Paolella le habría respondido: “Cállate muerto de hambre, vendido, por dos soles te tiras de cara. Recibes plata de Alianza (Lima)”. Esto, presuntamente, generó que el futbolista de Deportivo Garcilaso se moleste y reaccione como se ven en las imágenes de la transmisión, donde ‘pecha’ al entrenador de Los Chankas.

Horacio Benincasa está disputando su primera temporada en Deportivo Garcilaso. (Foto: Deportivo Garcilaso)

El intercambio de posiciones no quedó ahí, ya que Paolella desmintió lo dicho por Benincasa, negando que haya mencionado un supuesto incentivo de Alianza Lima al plantel de Deportivo Garcilaso. Como se sabe, los íntimos y Los Chankas están peleando palmo a palmo por el Torneo Apertura.

“Yo no dije eso, ni lo digo. Solamente repito, lo que hice fue manifestarle al arquero que nosotros somos profesionales y que en cierta manera, lo que hizo no debía hacer”, sostuvo el DT de 59 años en una reciente entrevista con Modo Fútbol.

En otro momento de la charla, el argentino explicó que no fue directo hacia Patrick Zubczuk como se ve en las imágenes, sino que es un camino que normalmente sigue para dirigirse a los vestuarios. “En realidad no me arrimé, fue un paso normal que hago hacia el vestuario. No lo fui a buscar, no fui a buscar a nadie, no es mi estilo”, agregó.

Finalmente, Paolella afirmó que no tendría problemas en dialogar con Horacio Benincasa si se dan las condiciones para aclarar lo sucedido. “Si es necesario conversar con él (Benincasa), lo haré, no tengo ningún inconveniente, no tengo que esconderme de nada. Es mi forma, si necesito aclararlo con él personalmente, lo haremos”, aseveró.

Walter Paolella se vio envuelto en la polémica tras la derrota de Los Chankas ante Deportivo Garcilaso. (Foto: Los Chankas)

¿Cuándo volverá a jugar Los Chankas?

Luego de su última derrota por 1-0 a manos de Deportivo Garcilaso, Los Chankas volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Cusco FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el domingo 10 de mayo desde las 5:30 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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