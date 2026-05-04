La salida de Jorge Fossati de Universitario de Deportes sigue dando de qué hablar. Esta vez, el técnico uruguayo decidió pronunciarse tras las declaraciones del administrador Franco Velazco, quien aseguró que su salida estuvo ligada a exigencias económicas y beneficios adicionales. Ante esto y tras las declaraciones de su representante, Pablo Betancur, el estratega decidió dar su versión y explicar los motivos de su salida del equipo merengue.

En los últimos días, Velazco señaló que Fossati habría solicitado el doble de sueldo, un auto de alta gama y otros beneficios para continuar en el club. Estas afirmaciones llegaron hasta el entorno del técnico campeón con Universitario y pusieron en duda las razones reales de su salida.

Sin embargo, el estratega no tardó en responder. Fossati desmintió tajantemente estas versiones y aseguró que nunca exigió condiciones desmedidas para renovar su vínculo con la institución merengue.

“Es mentira que yo pedí el doble. Nosotros pedimos un aumento, no lo exigimos”, aclaró el técnico, marcando distancia con lo dicho por la administración del club.

Además, explicó que cualquier solicitud realizada fue parte de una negociación formal y que todo quedó registrado por escrito. Según su versión, nunca hubo pedidos fuera de lugar ni imposiciones que rompieran el diálogo.

Sobre el tema de los vehículos, Fossati también fue claro. Indicó que no solicitó autos de lujo, sino simplemente un tipo de vehículo que se acomodara a sus necesidades personales tras un accidente previo.

“Pedí una camioneta por comodidad, no un auto de alta gama”, sostuvo, desmintiendo otro de los puntos mencionados por Velazco en su explicación pública.

El tema no quedó ahí. Desde su entorno también salieron a respaldarlo, señalando que nunca existió una exigencia económica excesiva y que las declaraciones del administrador no se ajustan a la realidad.

Incluso, su representante fue más allá y dejó abierta la posibilidad de tomar acciones legales, asegurando lo siguiente: “Jamás se pidió el doble de sueldo ni beneficios adicionales”.

Ahora, el presente de Jorge Fossati está en Uruguay, específicamente en Liverpool, donde debutó este fin de semana con una victoria ante Danubio. Por el lado del actual campeón del fútbol peruano, hubo una respuesta importante al mal momento que atravesó en las últimas semanas, tras vencer a Nacional en la Copa Libertadores y a Juan Pablo II por el Torneo Apertura.

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