El último lunes, luego del partido en donde Deportivo Garcilaso venció por 1-0 a Los Chankas a domicilio, se armó una gresca que acaparó las portadas de todos los medios deportivos. Todo se originó cuando, tras el pitazo final, Walter Paolella, director técnico del conjunto andahuaylino, se acercó a increparle a Patrick Zubczuk, portero del ‘Pedacito de Cielo’, por haber hecho tiempo en los minutos finales del compromiso.

Todo parecía que había quedado ahí, pues Zubczuk logró zafarse a tiempo para retirarse con dirección a los camerinos. Sin embargo, Horacio Benincasa, defensor de Deportivo Garcilaso, llegó en defensa con su compañero y terminó enfrascándose en una discusión con el entrenador del cuadro local.

Horas más tarde, durante la emisión del programa Juego Cruzado, se revelaron más detalles de la conversación que tuvieron Benincasa con Paolella. Según lo dicho por el zaguero, el DT de Los Chankas fue a decirle a Zubczuk que “ya estaba grandecito para hacer tiempo, que era un cagón”; además, remarcó: “No lo soltaba (a Zubczuk), y fui a decirle: ‘tú eres el DT, no tienes que hablar así’”.

Tras lo relatado por Benincasa, Paolella le habría respondido: “Cállate muerto de hambre, vendido, por dos soles te tiras de cara. Recibes plata de Alianza (Lima)”. Esto, presuntamente, generó que el futbolista de Deportivo Garcilaso se moleste y reaccione como se ven en las imágenes de la transmisión, donde ‘pecha’ al entrenador de Los Chankas.

Horacio Benincasa está disputando su primera temporada en Deportivo Garcilaso. (Foto: Deportivo Garcilaso)

En otras declaraciones de Horacio Benincasa, esta vez para L1 MAX, sostuvo que espera que Walter Paolella se haga cargo de lo que dijo durante la discusión que tuvieron. “Tengo 15 años jugando fútbol profesional y es la tercera roja en todos esos años. Jamás faltaría el respeto a un técnico. Espero que le pregunten lo que dijo y que tenga el valor de repetirlo”, manifestó.

Asimismo, el jugador de 32 años comentó que en medio de la gresca y los empujones, salió golpeada una chica perteneciente a la delegación de Los Chankas. “En el tumulto salió golpeada una chica. Me acerqué a pedirle disculpas porque no la vi, pero hay cosas que los clubes deben controlar, porque se nos está yendo de las manos”, aseveró.

Walter Paolella se vio envuelto en la polémica tras la derrota de Los Chankas ante Deportivo Garcilaso. (Foto: Los Chankas)

¿Cuándo volverá a jugar Deportivo Garcilaso?

Luego de su último triunfo por 1-0 sobre Los Chankas, Deportivo Garcilaso volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Alianza Atlético en el compromiso correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el lunes 11 de mayo desde la 1:00 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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