Durante las últimas horas todos los focos estuvieron en Andahuaylas, luego de lo ocurrido tras el pitazo final del triunfo por 1-0 de Deportivo Garcilaso sobre Los Chankas. En medio de una discusión entre Walter Paolella, DT de los locales, con Patrick Zubczuk y Horacio Benincasa, futbolistas de los cusqueños, se generó una gresca que tuvo empujones y reclamos, tal como se pudo apreciar en la transmisión del compromiso.

Horas más tarde, Los Chankas emitió un comunicado dando su versión de lo ocurrido, explicando que Walter Paolella solo “se acercó a saludar, momento en el que recibió insultos por parte de jugadores del equipo rival. Posteriormente, algunos adoptaron actitudes agresivas, generando empujones e intentos de agresión física, no solo hacia el profesor, sino también hacia nuestros jugadores y miembros del comando técnico”.

Según lo relatado por la institución andahuaylina, durante los empujones entre los planteles de ambos equipos, una integrante del área de comunicaciones del club habría sido agredida físicamente y verbalmente por un jugador del conjunto visitante. “Una de ellas sufrió agresión física, mientras que otra fue objeto de agresión física y verbal por parte de un jugador del equipo rival”, señalaron.

En ese sentido, siempre reafirmando su versión de los hechos, Los Chankas rechazaron cualquier tipo de violencia en contra de la mujer. “Rechazamos de manera categórica la violencia, así como cualquier forma de agresión y maltrato hacia la mujer. No compartimos este tipo de comportamientos, que no representan los valores del deporte”, agregaron.

El comunicado de Los Chankas sobre lo ocurrido en Andahuaylas. (Imagen: Los Chankas)

Desde lado de Deportivo Garcilaso no tardaron en defenderse, primero lamentando la pelea generada luego del pitazo final, dejando en claro que ganaron el partido de forma legítima. “Lamentamos profundamente los hechos ocurridos al término del encuentro disputado en la ciudad de Andahuaylas, donde nuestro equipo obtuvo una victoria legítima en el campo de juego”, explicaron.

Respecto a la denuncia de Los Chankas sobre una presunta agresión hacia una chica que forma parte de su área de comunicaciones, el ‘Pedacito de Cielo’ lo desmintió categóricamente. “Deportivo Garcilaso mantiene una postura firme e inquebrantable contra cualquier forma de violencia, especialmente aquella ejercida contra la mujer. En ese sentido, desmentimos categóricamente las versiones que señalan una supuesta agresión por parte de integrantes de nuestra institución hacia personal femenino del equipo rival”, añadieron.

La versión de Deportivo Garcilaso es que Los Chankas está emitiendo una información parcializada y con una interpretación sesgada de los hechos, con la finalidad de responsabilizar injustamente a terceros. En ese sentido, el cuadro de la ciudad imperial se reserva el derecho de tomar acciones legales contra los andahuaylinos, “a fin de salvaguardar la integridad y el buen nombre de nuestra institución”.

El comunicado de Deportivo Garcilaso sobre lo ocurrido en Andahuaylas. (Imagen: Deportivo Garcilaso)

¿Cuándo volverá a jugar Deportivo Garcilaso?

Luego de su último triunfo por 1-0 sobre Los Chankas, Deportivo Garcilaso volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Alianza Atlético, en el compromiso correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el lunes 11 de mayo desde la 1:00 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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