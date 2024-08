Llegó al fútbol peruano para jugar por el Sport Huancayo en el mes de la Danza de los Negritos, enero. Con su mochila cargada de ilusiones, el atacante argentino Lucas Cano, de 29 años, se ha convertido en la carta de gol del ‘Rojo Matador’, al sumar diez tantos en los últimos seis meses. Nació futbolísticamente en Argentinos Juniors, el ex club de Diego Armando Maradona. Néstor ‘Pipo’ Gorosito lo hizo debutar en el ‘Bicho’ cuando tenía dieciséis años. Compartió vestuarios con Juan Román Riquelme, quien colgó los botines en la temporada 2014. Además, el ‘9′ nacido en José Clemente Paz, provincia de Buenos Aires, también jugó en sus inicios junto a Alexis Mac Allister y Nicolás González, campeón del mundo en Qatar 2022 y reciente campeón de la Copa América de Estados Unidos 2024, respectivamente. En charla con Depor, el delantero seguidor del ‘Kun’ Agüero y Luis Suárez, confesó que espera romperla con los huancaínos para clasificar a un torneo internacional a fin de año. Escucha los consejos del ‘Pepón’ Navarro para ser un ‘9′ letal, y desea jugar el próximo año en uno de los tres grandes del fútbol peruano.





Te iniciaste futbolísticamente en un club tradicional como lo es Argentinos Juniors, cuna de grandes jugadores como Diego Armando Maradona...

A los nueve a diez años, empecé a ir a Argentinos Juniors para hacer inferiores. Después debuté a los diócesis años con el ‘Pipo’ Gorosito. De Argentinos salieron muchos buenos jugadores como Diego Maradona, Juan Riquelme, Fernando Redonda, es una cuna de oro, salen muchos futbolistas como Alexis Mac Allister y Nicolás González, quienes terminan jugando en la Selección.

¿Jugaste con los actuales campeones del mundo y de la Copa América?

Sí, Alexis Mac Allister y ‘Nico’ González eran tres años más chicos que yo, son categoría 98, pero tuve la oportunidad de compartir el plantel con ellos cuando Argentinos Juniors jugaba en Segunda División. Teníamos a ‘Gabi’ Heinze, y después subimos a Primera.

Ya los notabas que eran jugadores distintos...

Sí, se notaba lo jugadores que eran. Tenían una clase y ya estaban por dar el salto a Europa. Hay veces tengo comunicación en Instagram, por ahí soy más amigo del hermano de Alexis, quien es mi categoría en Argentinos Juniors.

¿Con qué otro futbolista top te codeaste en Argentinos Juniors?

Además de haber jugado con Alexis Mac Allister y ‘Nico’ González, me tocó jugar con Riquelme, el ‘Lobo’ Ledesma. Después tuve de entrenador al ‘Pipo’, a Heinze, ‘Bichi’ Borghi.

¿Cómo fue haber tenido de ‘10′ a Juan Román Riquelme?

Cuando llega él, uno tenía la esperanza de volver a jugar en Primera. La ilusión fue mucho más grande. Al jugar con un futbolista de ese talento, fue mucho más fácil de jugar. A pesar que fue su último año, tenía un gran talento. Le dabas la pelota a él y te dejaba en mano a mano. Fue un orgullo haber jugado con Román.

¿Algún recuerdo de los vestuarios?

Cuando vino Riquelme, el ‘Lobo’ Ledesma, hay muchos recuerdos buenos. Con los chicos se portaban muy bien, nos preguntaban cómo estábamos. Paraba con nosotros, los más chicos.

¿Cómo fue la experiencia de jugar en Malasia?

Fue una experiencia tremenda. Es otra cultura, otra forma de vivir. Fue una linda experiencia. Rezaban cuatro a cinco veces al día, era su cultura, se respetaba. La forma de comer era con las manos.

¿Cuál fue la comida más extraña que probaste?

Me hicieron probar un pedazo de carne, pero yo no sabía qué era. Después veo que estaban haciendo perro. En ese momento yo no sabía. Allá es algo normal, me quedó esa experiencia.

¿Cómo era la comunicación?

No sabía el inglés, me tocó jugar con otro argentino, el kinesiólogo era brasileño. Un poco pude aprender.

Jugaste también en Deportes La Serena de Chile (2018), pero cómo hicieron el contacto para que vengas a jugar al fútbol peruano por Sport Huancayo...

Después de estar en Arsenal de Sarandí y en un club de Segunda, que se llama Güemes, donde me fue muy bien, pero me llamó el presidente y un dirigente del club (Sport Huancayo), me dijeron que querían contar conmigo para este año. Me gustó la idea, el proyecto, sabía que habían clasificado a Copa Sudamericana, y yo tenía ganas de salir al exterior.

¿Cuál es tu objetivo en el ‘Rojo Matador’?

Uno trata de sumar para el equipo, viene para mostrarme, también hay un familia conmigo. Viene apostar a Perú, agradezco a Huancayo que me abrió las puertas. Uno de los objetivos es ayudar al equipo a entrar nuevamente a una Copa, y uno trata de mostrarse para que me vean los equipos grandes. Quiero seguir ascendiendo en mi carrera, veremos qué pasa a fin de año.

Tenías una propuesta de Arabia Saudita, ¿en qué quedo esa oferta?

En estos días tuve una oferta que llegó al club. El presidente me comunicó, pero él quería que siga acá hasta que acabe el Clausura. Era una oferta muy buena en lo económica, pero decidieron rechazarla, y lo respeto. Voy a cumplir mi contrato hasta fin de año y después veré qué pasa.

¿Cuál de los diez goles es el más especial?

El que más me gusto frente a la César Vallejo, fue fuera del área. También el gol ante la ‘U’, convertirle a un equipo grande, así que me quedo con esos dos goles.

¿Qué jugador ‘9′ admiras en el fútbol?

De chico miraba mucho al Kun Agüero o a Luis Suárez, pero siempre me fijo en mí. Ahora trato de aprovechar mi momento, que me va bien.

¿Eres de ver tus videos tras el juego?

Sí, después de los partidos veo el resumen. Siempre hay cosas por mejorar en el día a día. Para ayudar al equipo.

En vestuarios se escucha salsa...

También cumbia. Con ‘Mati’ Pérez García ponemos un poco de cumbia.

Corres como un huancaíno más. ¿No te costó mucho la adaptación a la altura?

Me adapté bien. Es mi primera vez en un club de altura, se siente en los partidos, pero al estar tantos meses ya estoy un poco adaptado.

¿Eres de ver como se va moviendo la tabla de goleadores en la Liga 1?

Uno trata de hacer goles para estar entre los primeros tres, pero ahora se está haciendo difícil, pues Cauteruccio está marcando goles en todos los partidos. Después miro a los otros delanteros. Veo mucho los partidos. Sigo a cada uno que está en la tabla de goleadores como Barcos, Quinteros, Cuesta, Valera, quien la vez pasada hizo un gol de otro partido.

El hecho de tener un jugador como Marcos Lliuya te facilita la labor como ‘9′...

Sí, obviamente. Tenemos jugadores muy desequilibrantes como Marcos, Ross, Benítez, Matí Pérez García, son muy habilidosos. Se me hace más fácil como delantero.

De seguir inflando redes, los clubes grandes de Lima te pondrán el ojo para la próxima temporada...

Son tres clubes grandes, con jugadores de selección y jerarquía. Trato de hacer las cosas bien con Sport Huancayo, ayudando al equipo, y sería bueno que me sigan los equipos grandes. Ojalá se pueda dar, pero ahora estoy en Sport Huancayo hasta el final del Clausura.

¿Cuál es el gol soñado y la fotografía perfecta?

Hacer un gol y clasificar a una copa internacional, sería lo más lindo. Y la foto sería una grupal con el equipo tras haber terminado bien el Clausura, y saber que hicimos bien las cosas.

Tienes a un entrenador como Franco Navarro que destacó como ‘9′ en Independiente de Avellaneda...

Cuando llegó, lo primero que hicimos es tener una charla. Trato de pedirle consejos. Le pregunto sobre sus movimiento, lo que tienen los ‘9′. Es un plus tener a un entrenador como Franco en Sport Huancayo.





