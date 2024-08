Justo cuando los estragos de la altura comenzaban a hacer efecto en los futbolistas de Universitario de Deportes, y Sport Huancayo adelantaba sus líneas en busca del triunfo, todo parecía decantando para que los de Fabián Bustos regresaran a Lima con un dolor de cabeza. Sin embargo, hay una ley no escrita en el fútbol que dice que los equipos grandes siempre necesitan de un portero salvador para que aparezca en los momentos cruciales. Diego Romero se puso los guantes desde hace tres jornadas, tras la lesión de Sebastián Britos, y gracias a su monumental actuación en la ‘Incontrastable’, en Ate respiran tranquilos y aterrizaron en la capital con un punto que podría ser determinante en la lucha por el Torneo Clausura 2024.

Sin exagerar, fueron tres remates que tranquilamente pudieron terminar en goles del ‘Rojo Matador’ y cambiar la historia de un partido que durante el primer tiempo fue muy cerrado para ambos equipos, pero que en el complemento se inclinó a favor de los locales. Exhibiendo una sobriedad muy pocas veces vista en un arquero de su edad, Romero tiró al tacho sus 22 calendarios y se comportó a la altura de las circunstancias, como si tuviera toda una vida como profesional y entendiendo que debe aprovechar al máximo su primera gran oportunidad en la temporada.

Los elogios al nacido en Chiclayo no son comentarios desproporcionados, sino la confirmación constante de que su rendimiento viene creciendo progresivamente desde que inició el 2024, primero con sus buenas presentaciones en el Preolímpico en Venezuela, donde fue de lo más destacado de la Selección Peruana Sub-23. Aunque después de eso le tocó esperar su turno ante la llegada de Sebastián Britos –quien arribó a nuestro país con el cartel de campeón y mejor portero del fútbol uruguayo–, Diego continuó trabajando y esperó su chance en silencio. El arco tiene lugar para un solo futbolista y la paciencia es una virtud que los porteros jóvenes deben cosechar para estar listos cuando les toque saltar al campo.

Universitario solo sacó cuatro puntos de los nueve que disputó en estas últimas tres fechas, pero precisamente esas cuatro unidades se hicieron realidad gracias a las intervenciones de Diego Romero. Además de la triple atajada en Huancayo, contra UTC respondió con categoría en un mano a mano en los minutos finales, justo antes de que llegara el golazo de Gabriel Costa que le dio el triunfo a los merengues. Estas actuaciones reafirman que estamos frente a un arquero con mucha proyección, que no se achica por más que su apodo sea ‘Chiquito’ y responde con seriedad en los instantes de apremio.

Sebastián Britos sufrió una fisura en el peroné distal de la pierna derecha y su ausencia podría prolongarse hasta fin de mes, lo que significaría tres partidos en el arco de la ‘U’ para Diego Romero. Cuando el uruguayo se recupere y tenga el alta médica, Fabián Bustos deberá decidirse por uno de los dos y confiar en él hasta el cierre del campeonato. La lógica nos dice que el ‘charrúa’ recuperará su puesto, por orden jerárquico y porque justamente para eso lo ficharon. No obstante, ‘Chiquito’ no debe perder su viada y tendrá que seguir enfocado en lo suyo, trabajando como lo estaba haciendo hasta ahora. Seguramente también será citado a la Selección Peruana, pues cuenta con el respaldo de Jorge Fossati –lo llevó a la Copa América como uno de sus tres arqueros– y sus visitas a la Videna serán importantes. Además, ¿y si se queda con el puesto hasta fin de año?

Diego Romero tiene contrato con Universitario hasta el 2027 –su última renovación fue hasta el 2026, pero hace unas semanas se extendió por un año más con una clausula de salida– y cuenta con las condiciones para llegar a ser titular por varios años. En Ate lo saben muy bien y el propio Fabián Bustos se deshizo en elogios cuando le tocó describir su suplencia. “Creo que el potencial que tiene Diego es para que su carrera termine siendo superior a la de Sebastián, pero este ha tenido un torneo espectacular sin lesiones y sin suspensiones. Romero está a la altura, lo que pasa es que soy de rotar poco en esa posición”, comentó el argentino a inicios de julio en una entrevista con Al Ángulo, cuando todavía no se había dado la lesión de Sebastián Britos..

Precisamente es aquí donde surge la interrogante sobre el futuro del chiclayano. En la ‘U’ están muy contentos con el desempeño de Britos y, si bien su contrato vence el 31 de diciembre, se supo que durante las últimos días se abrieron los diálogos para una posible renovación por dos años más. Esto quiere decir que el uruguayo tendría 37 años si le toca afrontar la temporada 2025 con los cremas, una edad en la que muchos arqueros comienzan a jugarse los descuentos en sus respectivas carreras. Romero podría plantearse la posibilidad de salir hacia otro equipo, con el objetivo de tener más minutos y así acumular más experiencia, o seguir esperando su turno con el respaldo de lo que viene haciendo hasta ahora.

Con este tema sobre la mesa, Depor conversó con Eusebio Acasuzo, exportero que jugó en Universitario entre los años 1977 y 1983, y que salió campeón nacional en 1982, además de haber sido parte del plantel de la Selección Peruana que levantó la Copa América 1975. Según ‘Chevo’, Diego Romero tiene condiciones para seguir siéndole útil a la ‘U’, aunque es entendible que por su edad quiera tener más minutos de los que hasta ahora cuenta. En tal sentido, cuando finalice la presente campaña deberá analizar si una venta es la mejor opción para él. “Romero le será muy útil a Universitario este año, como lo viene demostrando. Tienen que hablar bien con él y exponerle las posibilidades que tiene de tapar. Quizá pueda ser vendido si es que él lo pide, eso es interesante para la carrera de un arquero. Tiene todo para triunfar”, comentó.

En cuanto a sus principales aptitudes, Acasuzo destacó los puntos altos que tiene ‘Chiquito’ y que lo hacen un portero que da mucha seguridad a sus centrales, pese a su juventud. Algo que se vio en el partido contra Sport Huancayo, es que tiene la personalidad suficiente como para carajear a futbolistas que son mayores que él, sabiendo que como dueño del arco tiene toda la potestad de hacerlo si es necesario. “Es un muchacho que va creciendo. Ha madurado bastante, es un arquero con mucha prestancia y presencia en el arco. Da seguridad, sabe salir a cortar los centros y en el mano a mano es muy seguro”, agregó.

Asimismo, Eusebio comentó que, pese a que Pedro Gallese es el titular indiscutible en la Selección Peruana, es para destacar que Diego Romero, a sus 22 años, sea uno de los candidatos para ocupar su puesto en un futuro. En ese sentido, el ‘Pulpo’ tiene que ser un ejemplo en el que él debe verse reflejado, ya que estamos hablando del que para muchos es el mejor guardameta en la historia de la ‘Bicolor’. Mejor maestro, imposible. “Se ve que es un chico que quiere seguir creciendo. Estar en una selección y tener a Gallese adelante, peleando el puesto por un lugar, eso lo obliga a que se siga exigiendo. Lamentablemente en el arco solo juega uno. Gallese es el titular y todas esas experiencias que ha tenido a lo largo de su carrera deben ser absorbidas por Romero. Siempre es una motivación tener a alguien de su jerarquía por delante, sobre todo si eres joven”, aseveró.

Este diario también dialogó con Ramón Quiroga, de larga trayectoria en la Selección Peruana y que se retiró en Universitario en 1986, con el título nacional de 1985 bajo el brazo. Para el ‘Loco’, Romero todavía tiene mucho camino por recorrer y debe disfrutar al máximo este presente que está viviendo, más allá de lo que pueda suceder de aquí a unos meses. “Me parece un buen arquero, tiene buena talla y una destacada potencia de piernas, que es importante para salir a cortar en el mano a mano. Él tiene que mantenerse en ese nivel, porque si le da un ‘cachito’ a Britos, cuando este se recupere va a tapar seguramente. Todavía falta mucho para fin de año, lo más importante ahora es que aproveche su oportunidad y el presente que está teniendo. Ya después se verá lo otro”, enfatizó el rosarino.

Daniel Ferreyra, portero de 42 años de Los Chankas y que este 2024 colgará los guantes, recordó uno de los primeros partidos de Diego Romero como profesional, en aquella temporada 2020 donde debutó de la mano de Ángel Comizzo. “Encontrar a un arquero con el físico y la agilidad que tiene, es raro. Tiene una altura y un físico que es interesantísimo para lo que le pueda llegar a tocar en la selección y en su carrera para irse a algún lugar. Yo tuve la posibilidad de jugar contra él en uno de sus primeros partidos, en un Universitario vs. Cienciano en la cancha de Sporting Cristal (Estadio Alberto Gallardo). Jugó y me pareció un arquero muy interesante, ha evolucionado muchísimo desde entonces”, recordó en una entrevista con Depor.

Del mismo modo, si bien el ‘Canguro’ elogió la calidad que mostró Sebastián Britos desde su llegada a Universitario, explicó que él hubiese apostado por darle rodaje a ‘Chiquito’. “Britos me parece un arquerazo, un tipo hecho, con una carrera impecable, había salido mejor arquero en Uruguay. Pero yo hubiese elegido darle ruedo a Romero, teniendo en cuenta que se fue Carvallo y Fossati lo considera mucho en la selección. Hay momentos para apostar por un puesto y por alguien de la casa. Son decisiones muy difíciles de tomar por lo que significa la ‘U’. Es un puesto muy particular. Hay un titular y un suplente. En este caso, cuando Britos se recupere seguramente volverá a ser el titular, salvo que Bustos tome una decisión fuerte, porque estamos hablando de un arquero como Sebastián que hizo un gran Apertura”, añadió.

Con su recorrido y los años de experiencia, Daniel Ferreyra considera que, si Diego Romero va a seguir siendo suplente en la ‘U’ el año que viene, lo mejor para él sería dar el salto al exterior. Eso sí, siempre y cuando le aseguren que va a tapar. “Creo que él debería buscar nuevas oportunidades si esto no cambia en el año que viene. Después de la ‘U’, no creo que en el fútbol peruano haya otro equipo donde pueda tener esa exigencia. El paso sería irse fuera del país, para que siga creciendo como arquero y como persona. Hay algo muy importante en el puesto que es el crecimiento personal. Yo lo que haría si fuese él, tomaría la decisión de irme a un país donde pueda atajar. No me iría si no voy a atajar. Si me sale una oportunidad de un equipo de línea media de Europa, México o Argentina, pero para no atajar, no me voy. Para eso mejor me quedo peleando aquí y sigo creciendo como arquero”, aseveró.

Sea cual sea la decisión que tome de cara al 2025, lo cierto es que ‘Chiquito’ Romero se proyecta como un arquero con una personalidad fuerte y capaz de asumir grandes responsabilidades desde muy joven, tal como lo viene haciendo en Universitario en el año de su centenario. Al final de cuentas, parte de su consolidación a futuro tendrá mucho que ver con todo lo que aprenda de porteros como Sebastián Britos y Pedro Gallese, dos ejemplos de carreras intachables bajo los tres palos. Ya lo dijo el propio uruguayo: más que su competencia, él sabe que puede dejarle muchas enseñanzas a Diego. “En cada club en el que estoy, siempre trato de dejarle algo al compañero que esté por delante o por atrás, tanto en lo profesional como en la parte humana. Lo he visto, tiene mucho para crecer, intentaré apoyar”, le dijo el ‘charrúa’ a Depor a finales de enero. Han pasando siete meses dese entonces y seguramente debe estar muy orgulloso de cómo está respondiendo su alumno en su ausencia.

