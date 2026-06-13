Sport Boys igualó 2-2 frente a la Universidad San Martín en el marco de la Copa Caliente de la Liga, en un compromiso que dejó una historia especial más allá del resultado. El encuentro sirvió para que el cuadro rosado continúe probando variantes en su plantel.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue el estreno profesional de Luciano Zambrano. El joven futbolista recibió la confianza del comando técnico y disputó sus primeros minutos oficiales con el primer equipo chalaco.

El debut tuvo un ingrediente adicional que convirtió la ocasión en un hecho poco común dentro del balompié nacional. Luciano compartió el terreno de juego con su padre, Carlos Zambrano, referente y capitán de Sport Boys.

La presencia de ambos defendiendo los mismos colores generó emoción entre los aficionados rosados. Padre e hijo coincidieron en una competencia oficial, una situación poco frecuente en el fútbol peruano.

La Copa Caliente viene siendo aprovechada por diferentes instituciones para darle espacio a nuevos talentos. En ese contexto, Sport Boys decidió apostar por futbolistas de sus divisiones menores y jugadores con menos continuidad.

Luciano supo aprovechar la oportunidad para comenzar a escribir su propia historia en el profesionalismo. Su ingreso representó un paso importante en una carrera que recién empieza y que despierta expectativa en el Callao.

Por su parte, Carlos Zambrano continúa manteniéndose vigente en la máxima categoría del fútbol nacional. El experimentado defensor sumó otro partido con la camiseta rosada, aunque esta vez con un significado especial en el plano familiar.

La coincidencia entre ambos quedará registrada como uno de los episodios más emotivos del torneo. No es habitual que un padre y su hijo compartan equipo mientras ambos permanecen activos como futbolistas profesionales.

Sin embargo, el cierre del compromiso no fue del todo positivo para el zaguero nacional. En los descuentos del encuentro, exactamente a los 90+2 minutos, Carlos Zambrano recibió la tarjeta roja y abandonó el campo antes del pitazo final.

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