Luego de cuatro temporadas siendo pieza clave e incluso uno de los capitanes de Boca Juniors, Luis Advíncula bajó su nivel en este 2025 y perdió el puesto en el equipo titular. De hecho, tiene contrato hasta diciembre del próximo año, pero en el ‘Xeneize’ analizan prestarlo o rescindir su vínculo en buenos términos dado a que no estaría en los planes para la próxima temporada. En ese sentido, su regreso a la Liga 1 no sería descabellado. Sporting Cristal y Alianza Lima aparecen en el horizonte como algunas posibilidades a corto plazo, y en el Rímac quieren apelar al sentimiento.

Gustavo Zevallos, director deportivo del cuadro celeste, confesó en Exitosa Deportes que mantiene contacto con ‘Bolt’, aunque no puede prometerle al hincha que volverá al Rímac el próximo año. “Yo hablé en febrero con Advíncula, llamé a saludarlo y me dijo que tiene contrato un año más. Yo lo llevé a Cristal en el 2012, él venía del Aurich, llegaba Roberto (Mosquera) y trajimos a Advíncula”, recordó el directivo.

De hecho, agregó que el deseo del lateral derecho es ponerse la camiseta de Sporting Cristal si regresa a la Liga 1. “Lo conozco perfectamente, él tiene toda la intención y le encantaría venir al club, pero hay que ver si las condiciones se van a dar para que pueda estar con nosotros”, señaló Zevallos, aduciendo que el proyecto deportivo que le puedan ofrecer a Advíncula sería clave para inclinar la balanza a favor de los rimenses.

En reciente entrevista con Enfocados, podcast de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, el actual futbolista de Boca Juniors no descartó vestir la camiseta de Alianza Lima. “¿No te ha pasado por la cabeza Alianza?“, fue la pregunta que le hizo la ‘Foquita’ y la respuesta del ‘Rayo’ generó diferentes reacciones: ”Yo jamás voy a cerrar las puertas a nadie“, expresó.

En ese sentido, Gustavo Zevallos piensa apelar al corazón para que Luis Advíncula decida volver a Sporting Cristal, pero prefiere no adelantar nada. “Yo no voy a prometer nada porque sería un irresponsable, desde febrero no hemos vuelto a conversar, pero definitivamente es un jugador que fue formado en EGB y tiene las ganas de venir”, finalizó el también exdirigente de Alianza Lima.

Luis Advíncula jugó en Sporting Cristal en 2012. (Foto: Piel Celeste)

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos?

El compromiso entre Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos está programado para este sábado 1 de noviembre desde la 3:15 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a la 5:15 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 4:15 p.m.; en México a las 2:15 p.m.; y en España a las 10:15 p.m.

¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos?

Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos se disputará en el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra, con la transmisión de L1 Max para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Best Cable, Claro TV y entre otros, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 Play. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

Sporting Cristal se alista para enfrentar a Comerciantes Unidos. | FOTO: Liga 1

TE PUEDE INTERESAR