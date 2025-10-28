La temporada 2025 ha sido un golpe de realidad para Luis Advíncula en Boca Juniors. El lateral peruano pasó de ser el héroe indiscutido de campañas pasadas y uno de los mejores jugadores del plantel, a un habitual espectador desde el banco de suplentes. Sin embargo, tras más de dos meses sin ver acción, el ‘Rayo’ tuvo la oportunidad de volver a pisar el césped este lunes 27 de octubre. Aunque fueron pocos minutos, su ingreso no pasó desapercibido.

La última vez que ‘Bolt’ había sumado minutos de forma significativa quedó lejana en el calendario. El cuerpo técnico actual lo relegó a ser la segunda opción clara por la banda, una situación impensada hace un año. Este lunes, le tocó ingresar al minuto 58 precisamente en reemplazo de Juan Barinaga, el futbolista que le terminó ganando el puesto en el once titular del equipo ‘xeneize’.

Pese al largo tiempo de inactividad y a contar con solo 32 minutos en el campo, el peruano demostró profesionalismo y un buen nivel físico. Se le vio bastante ordenado tácticamente en su posición y no desentonó. Sus estadísticas defensivas en el corto tiempo que jugó fueron casi perfectas, un dato no menor para un jugador sin ritmo de competencia.

Luis Advíncula. (Foto Getty Images)

Los números de su breve participación avalan su buen papel. El ‘Rayo’ consiguió un 100% de efectividad en sus entradas, completando 3 de 3 con éxito. Además, demostró su fortaleza física al ganar 4 de 5 duelos disputados en el piso y se impuso por arriba, venciendo en 2 de 2 juegos aéreos que disputó.

Más allá de sus estadísticas defensivas, el regreso de Advíncula se viralizó en redes sociales por una acción que define el ‘Fair Play’. Durante una jugada disputada, el ‘Rayo’ notó que uno de sus rivales, con quien peleaba el balón, quedó sentido en el césped. Inmediatamente, el peruano gesticuló y pidió al árbitro que detuviera el juego para que atiendan a su colega.

Esta acción de juego limpio fue muy valorada por la parcialidad ‘xeneize’. Los hinchas en el estadio y en las redes aplaudieron el gesto del peruano, celebrando no solo su regreso a las canchas, sino la calidad humana demostrada en un momento donde no está gozando de la confianza del comando técnico.

Luis Advíncula tiene contrato con Boca Juniors hasta diciembre de 2026. (Foto: AFP)

¿Cuál fue el puntaje de Luis Advíncula vs Barracas Central?

Con esta sólida actuación, sumada al respaldo de la hinchada, podría servir para que Advíncula sea considerado con más frecuencia por el cuerpo técnico en el primer equipo. El jugador demostró que está listo para competir por el puesto, a pesar de la falta de minutos en los últimos meses.

La prensa, que no es ajeno a lo que ha sido la última campaña de Luis Advíncula en Boca Juniors, también brindó su opinión sobre lo que fue el desempeño del peruano en este último partidos por lo que, para los minutos que pudo sumar en su ingreso, le pusieron un promedio de por encima de los 5 puntos.

A pesar de no haber sido titular, destacaron que se mantuvo muy correcto en la defensa, bloqueando bien los espacios del delantero Joaquín Ruiz, que fue uno de los dolores de cabeza del ‘xeneize’. Sin embargo, no tuvo mayor puntaje porque no logró sumarse en ofensiva para generar alguna jugada de peligro.

Puntajes para Luis Advíncula de Olé, Onefootball, 442 y Bolavip Argentina. (Foto: Capturas web)

