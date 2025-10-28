Luego del tricampeonato de Universitario de Deportes en la Liga 1, el área deportiva encabezada por Álvaro Barco viene trabajando desde ya en la conformación del plantel de cara a la próxima temporada. El objetivo de los cremas no solo será seguir dominando en el torneo local y luchar por el tetracampeonato, sino también dar un salto de calidad a nivel internacional y mejorar lo hecho este año en la Copa Libertadores.

En medio de esas decisiones, un nombre que está cerca de definir su continuidad en el club es Jairo Vélez. Recordemos que el ecuatoriano tiene contrato vigente con la Universidad César Vallejo hasta finales del 2026, pero la ‘U’ tiene una opción de compra una vez finalizado su préstamo. En ese sentido, todo está encaminado para que el ‘Mago’ se quede.

En una de sus últimas declaraciones tras los festejos en Tarma, Vélez fue claro respecto a su permanencia en Universitario y explicó que las negociaciones vienen avanzando positivamente. “Está ahí, se viene manejando el tema de mi continuidad en el club, depende de llegar a buenos acuerdos”, señaló.

Con esto, en tienda merengue asegurarán a un elemento que supo ser clave en los momentos decisivos de la temporada, ganándose la titularidad a pulso y dándole al equipo otros recursos en ofensiva. Sumado a eso, está el hecho de que Vélez puede jugar de segundo delantero, mediapunta y volante interior.

En cuanto a sus números a lo largo de la campaña, Jairo registra 35 partidos oficiales disputados, divididos en 27 por la Liga 1 y ocho por la Copa Libertadores, en donde marcó tres goles y sirvió dos asistencias. Un detalle no menor es que, al ser nacionalizado, no ocupa plaza de extranjero, algo que termina siendo beneficioso para la ‘U’.

A sus 30 años, Jairo Vélez sabe que está en el momento más importante de su carrera y quiere seguir ganando títulos con Universitario, más ahora que tendrán la posibilidad de ser tetracampeones en el 2026. “Agradecerle a Dios por este logro que nos dio, estoy muy contento pues este título lo necesitaba para mi carrera y lo conseguimos”, señaló tras las celebraciones. Ahora quiere ir a por más.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-1 a ADT y descansar en la fecha 17, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Deportivo Garcilaso, en el partido válido por la jornada 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el viernes 7 de noviembre desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 MAX, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

