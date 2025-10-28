Tal como sucedió en el 2024, Universitario de Deportes volvió a proclamarse campeón de la Liga 1 tras una campaña sin discusión, donde demostró ser el mejor equipo de punta a punta al ganar los dos torneos cortos de la temporada. Así pues, con el tricampeonato en el bolsillo y la posibilidad de ser tetracampeones en el 2026, los cremas tiene varias razones para festejar. Y es que el éxito deportivo trajo consigo un importante ingreso a las arcas de la institución de Ate.

Haciendo un recuento de la millonaria suma que se embolsará la ‘U’ por llevarse la Liga 1 2025, tenemos los 600 mil dólares en premio entregados por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL). Este monto será entregado en un choque durante la premiación del próximo 7 de noviembre, tras el encuentro frente a Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental.

Asimismo, el Consorcio Fútbol Perú, empresa que hasta este año tendrá los derechos televisivos de Universitario, le entregará 350 mil dólares por coronarse campeón. Por otra parte, por asegurar su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, los merengues también aseguraron el ingreso de 3 millones de dólares, sin contar 330 mil dólares más que sumarán por cada triunfo que registren.

Universitario llegó hasta los octavos de final en la Copa Libertadores 2025. (Foto: AFP)

Hasta ahí, Universitario se llevará la importante suma de 1 millón 930 mil dólares, sin contar los ingresos por patrocinios que implica una mayor exposición a nivel internacional como tricampeón del fútbol peruano y el crecimiento de la marca del club. Además, no estamos considerando la ganancia por taquilla de sus próximos tres partidos de local en la Copa Libertadores 2026, donde es un hecho que el Monumental estará lleno.

El trabajo sostenido de la administración crema, antes encabezada por Jean Ferrari y ahora por Franco Velazco, ha permitido que el club pueda considerar estos ingresos por tercer año consecutivos. Esto, claro está, supone una ventaja respecto a los otros equipos de la Liga 1, debido a una mejor capacidad económica para negociar futuros fichajes.

Esta suma podría aumentar cuando inicie la participación internacional de los merengues en el 2026. Recordemos que por llegar hasta los octavos de final de la Copa Libertadores de este año, donde fueron eliminados por Palmeiras, se llevaron 4 millones 910 mil dólares: 3 millones por la fase de grupos, 660 mil por sus dos triunfos –ambas ante Barcelona SC– y 1 millón 250 mil por meterse entre los 16 mejores del certamen. La valla está alta para el curso que viene.

Universitario volvió a ganar la Liga 1 sin disputar una final. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-1 a ADT y descansar en la fecha 17, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Deportivo Garcilaso, en el partido válido por la jornada 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el viernes 7 de noviembre desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 MAX, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

