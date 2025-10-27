El tricampeonato de Universitario ha generado distintas emociones y la institución recibió muchos saludos en el transcurso del día. En Tarma (ciudad donde se determinó el título) y en Lima se vio un gran apoyo hacia el plantel y, en las últimas horas, a través de redes sociales también se pronunciaron algunas personas que pasaron por Ate. Gregorio Pérez, ex DT del club, habló sobre el logro y también agradeció el apoyo de la hinchada con él en momentos importantes.

“Quiero confundirme en un abrazo con toda la familia crema, felicitaciones a los jugadores, cuerpo técnico, a los dirigentes, que llevan impecablemente el club adelante, en conjunto con todos los que trabajan en la institución”, declaró Gregorio Pérez en un video publicado por Radio Ovación.

Además, agregó: “Es una gran alegría, una nueva conquista, que está acorde con la historia de este gran club. Ha sido una felicidad muy grande por el afecto y el cariño que, junto a mi familia, le tenemos al club. Disfruten como se lo merecen”.

Este saludo se dio un día después de la consagración de Universitario en la Liga 1 2025, título que determinó el tricampeonato nacional, brindándole también la estrella número 29 de su historia. El entrenador uruguayo quiso ‘sumarse’ a la fiesta y saludó a todos los que integran la institución.

La historia de Gregorio Pérez con Universitario comenzó en el año 2020, pero la pandemia llevó a que se aleje del club por temas de salud. Posteriormente, volvió en el mes de setiembre del año 2021 y se quedó hasta final de temporada. A pesar de no tener periodos largos, se ganó el corazón del hincha crema.

En 2024, nombró a Universitario como uno de los equipos más grandes del país. “Uno no es más importante que todos juntos y que todos juntos son la ‘U’”. Ese fue mi mensaje, no sé si habrá sido importante o no. Fui un técnico más que pasó por la historia de un club muy grande como es la ‘U’. A mí me pone muy contento que le vaya bien", declaró a Infobae Perú.

Cabe resaltar que Pérez se retiró de la dirección técnica por temas de salud, producto de la detección de una arritmia cardiaca: “Después de 42 años decido decir basta. Eso no quiere decir de que nosotros no tengamos deseos de seguir vinculados al fútbol, pero no como director técnico, sino en otro lugar. Estoy tranquilo, porque tuve una gran carrera que me posibilitó conocer el fútbol fuera de fronteras“.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-1 a ADT y descansar en la fecha 17, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Deportivo Garcilaso, en el partido válido por la jornada 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el viernes 7 de noviembre desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 MAX, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

TE PUEDE INTERESAR