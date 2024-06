En junio se conoció el interés de Universitario de Deportes por conseguir el fichaje de Luis Iberico, actual delantero del Riga FC. Los ‘cremas’ son conscientes de que necesitan reforzarse en el ataque con miras al Torneo Clausura y decidieron contactar al delantero. En una entrevista, el exjugador de FBC Melgar se refirió a su actualidad, la posibilidad de vestir de ‘merengue’ y también sobre una probable vuelta al fútbol peruano luego de un par de temporadas en Letonia.

En primer lugar, el futbolista de 26 años contó si hubo alguna propuesta del vigente campeón del Apertura de la Liga 1 2024. “Estoy abierto a las opciones, en otro país como en Perú. Si es en Perú, estoy dispuesto a ir a cualquier equipo que juegue torneos internacionales o que pelee el campeonato. Me llamaron de la ‘U’, pero no hubo nada concreto. También hubo otros clubes de la Liga 1″, dijo a El Diez.

Acerca de su momento en Riga FC, Iberico comentó que va a disputar un torneo internacional y que siente esta etapa le sirve para mejorar y luego llegar a otro club. “Ahora vamos a jugar Conference League y tomo esta oportunidad como un trampolín. Ya terminé el proceso de adaptación, así que ahora quiero consolidarme y destacar, buscando el gol”, apuntó.

“Salir siempre es bueno. En mi caso, mi deseo siempre fue emigrar, más aún a Europa. La gente siempre va a hablar. Si vas a una liga top, va a decir: ‘para que va si no va a jugar’, y si vas a un torneo menor, te van a cuestionar porque es mala. Depende de cada uno también y lo que busca en su carrera”, agregó el goleador.

Sobre su futuro en el club, señaló que está viendo otras alternativas para poder mudarse a otra liga. “Máximo en un año quisiera estar en una mejor liga. Aquí la temporada termina en noviembre y el libro de pases se abre en junio de 2025. Para ese momento ya me gustaría evaluar otras opciones”, indicó al respecto.

Luis, como jugador peruano que juega en el extranjero, también tuvo palabras sobre la Selección Peruana. “No he tenido ningún contacto con el profesor Jorge Fossati y la verdad que, por la diferencia horaria, no he podido ver los partidos, pero sí la sigo”, sostuvo. “Se podría decir que no ser convocado me deja tristeza y decepción. Uno siempre tiene la ilusión de ser llamado a su selección. Pero ahora sé que tengo que pasar la página rápido y seguir trabajando”, destacó.





¿Cuándo inicia el Torneo Clausura 2024?

La Liga 1 2024 se ha detenido debido a la participación de la Selección Peruana en la Copa América, que se disputará en Estados Unidos. En ese sentido, el campeonato local sufrirá una para a raíz de que algunos clubes tendrán jugadores convocados por el técnico de la bicolor, Jorge Fossati, para completar la lista de 26 elementos.

Así pues, el Torneo Clausura comenzará en la segunda semana de julio. De momento, la Liga de Fútbol Profesional no ha anunciado la fecha exacta en la que arrancará la primera jornada del segundo certamen de la temporada. Eso sí, hay que considerar que el calendario de enfrentamientos será el mismo que en el Apertura, con la diferencia que los equipos que fueron locales ahora serán visitantes, y viceversa.





