Carlos A. Mannucci consiguió una importante victoria por 3-1 sobre Alianza Lima en Trujillo, por la primera fecha del Grupo A de la Copa de la Liga, y logró sumar sus tres primeros puntos en el certamen. Los íntimos, que nuevamente alinearon un equipo conformado mayoritariamente por juveniles, se quedaron con una sola unidad.
Al igual que en el duelo anterior frente a César Vallejo, el conjunto blanquiazul apostó por jóvenes talentos y tuvo mayor posesión del balón durante la primera etapa, generando algunas ocasiones claras para abrir el marcador.
No obstante, el cuadro trujillano mostró mayor efectividad y logró adelantarse en el tiempo añadido del primer tiempo gracias a una anotación de Alejandro Montalva.
En el complemento, el encuentro se desarrolló de manera equilibrada, aunque Mannucci volvió a golpear a los 79 minutos con un destacado tanto de Ángel Chicoma para ampliar la ventaja.
Alianza Lima no bajó los brazos y consiguió descontar a los 82 minutos mediante una espectacular chalaca de Stefano Olaya. Sin embargo, la reacción no fue suficiente, ya que Gilmar Rodríguez apareció a los 86 para sellar el triunfo definitivo del conjunto carlista.
Con este resultado, Mannucci se ubicó en el segundo lugar del grupo con tres puntos, mientras que Alianza Lima permanece en la tercera casilla con una unidad.