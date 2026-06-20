La posible llegada de Santiago Ormeño a Montevideo Wanderers venía siendo uno de los temas más comentados en los últimos días. Ante ello, Depor se contactó con el presidente del club uruguayo, Jorge Barrios, quien confirmó que ya existe un acuerdo para concretar el fichaje del delantero peruano - mexicano y que arribará en los próximos días.

“Sí, sí, está todo cerrado. O sea, tiene que venir a Montevideo y firmar, o sea, está todo ya arreglado”, comentó en un primer momento el mandamás del elenco uruguayo a Depor en exclusiva.

“Me parece que por un año, según las cláusulas que se haga. O sea, el contratista todavía no ha puesto el tiempo, no lo dispusieron, pero vamos a hacer una cláusula, porque los contratos son por año, y se va a hacer como se hace, ¿no? Por un año, entonces, él se tiene mucha fe de volver a restablecer su carrera, y también, este, si le sale alguna transferencia, habrá que hablar. A nosotros lo que nos interesa es cuando él llegue los goles que traiga, eso que nos interesa, que siga levantando su carrera como lo hacía hace años", agregó.

“Maximiliano Araujo, el que está jugando en la selección ahora, salió de Wanders en nuestro equipo, jugó en el Puebla con él. Y tuvimos una cena con Araujo, y bueno, nos recomendó mucho, o sea que un buen compañero y un buen goleador, ¿no? Y nos explicó bien cómo no es un nueve que baje, sino un goleador que hay que tirarle la pelota en el área, que él sabe resolverlo. Eso fue lo que nos dijo Araujo, que salió de Wanders y lo tuvo de compañero en el Puebla, en México", comentó.

“Ormeño está llegando el 25 de junio, me parece, o 26, el vuelo”, confirmó a este diario.

Jorge Barrios, presidente de Montevideo Wanderers, expresó su confianza en que Santiago Ormeño pueda recuperar su mejor versión y convertirse en un jugador importante para el club uruguayo. El directivo destacó el pasado goleador del atacante y pidió paciencia durante su proceso de adaptación.

“Estamos trayendo a un exseleccionado, un jugador con pasado goleador. Ojalá que le sirva a él y al club, que deje su paso por Wanderers con goles y tenga un lindo recuerdo de la institución”, señaló.

Asimismo, recordó que el club ha sido una vitrina para futbolistas de renombre, poniendo como ejemplo a Mauro Camoranesi, quien pasó por Wanderers antes de consagrarse campeón del mundo con Italia.

Barrios también explicó que el rendimiento de Ormeño dependerá de varios factores, como su adaptación al fútbol uruguayo, al grupo y al país.

“No es lo mismo Perú que Uruguay, ni México que Uruguay. Hay muchos factores que pueden influir. Hay que tener paciencia y creer en el jugador. Fue goleador e hizo goles, y esperamos que tanto él como nosotros terminemos contentos cuando finalice su contrato”, concluyó.

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