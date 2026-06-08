La Selección Peruana afrontará este lunes un exigente amistoso internacional frente a España en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, en un encuentro que servirá para medir el avance del nuevo proceso encabezado por Mano Menezes.

En la antesala del compromiso, el técnico brasileño Mano Menezes destacó las diferencias que existen entre ambas selecciones, aunque dejó en claro que este tipo de partidos son fundamentales para el crecimiento del equipo nacional en su camino hacia las próximas Eliminatorias.

“Naturalmente las expectativas son diferentes entre los españoles y los peruanos; los españoles ya han sido campeones y es otra realidad. Para los peruanos estamos iniciando un trabajo y tenemos que pasar por el momento de encontrar nuevos jugadores para formar un nuevo grupo, estar preparados e iniciar una buena eliminatoria”, declaró el estratega brasileño en conferencia.

Menezes remarcó además que el principal objetivo de Perú es competir de igual a igual ante una de las potencias del fútbol mundial, aprovechando la experiencia que representa enfrentar a un rival de esta categoría.

“Queremos estar a la altura del rival. España nos buscó y hay que ser un buen sparring. Los caminos son distintos: ellos piensan en este Mundial y nosotros en estar en el de 2030”, señaló el entrenador Menezes de 63 años.

Por otro lado, el seleccionador Mano Menezes de Perú se refirió a las condiciones que encontrará su equipo en territorio mexicano, restando importancia al factor de la altura y destacando el buen estado del terreno de juego.

“Estamos acostumbrados a jugar así en Perú. En cuanto a la altura, pues estamos aclimatados tras llegar hace 48 horas. Tal vez la cancha esté un poco más pesada y un poco más rápida, pero el gramado es bueno y no va a perjudicar la calidad de los jugadores”.

Finalmente, Menezes adelantó que aprovechará las facilidades reglamentarias del amistoso para observar a la mayor cantidad posible de futbolistas. “Con España serán permitidos once cambios durante el partido. La idea inicial es empezar el encuentro con nuestra formación base. Es una gran oportunidad jugar contra un gran adversario. Vamos a ser un sparring a la altura”.

TE PUEDE INTERESAR