No levanta cabeza. Con la caída de este domingo ante Universitario de Deportes, Melgar sumó su cuarta derrota consecutiva en el Torneo Apertura 2023. Marcelo Pignat, asistente técnico del equipo arequipeño, analizó el partido en el Monumental de Ate. El miembro del comando técnico señaló que se esforzaron para conseguir la victoria, pero que el cuadro ‘crema’ golpeó en el momento justo y eso le sirvió para llevarse los tres puntos.

“Fue un partido parejo, en donde siempre tuvimos el objetivo de llevarnos los tres puntos. La cancha estaba en un mal estado para los dos. En el segundo tiempo, empezamos a ajustar con ir a buscar el partido un poco más. Luego vino el gol y la U hizo que el partido no sea fluido”, comentó sobre el encuentro.

Respecto a las cuatro derrotas consecutivas, Pignat dijo: “Estamos en un momento en donde no es inicio de año convencional, no hemos tenido la cantidad de amistosos que pretendíamos tener, recién hemos jugado el séptimo o octavo partido de lo que va del año. No es el inicio en cuanto a la cantidad que pensábamos tener, pero más allá de eso, entiendo que jugar cada 15 días, tampoco nos permite agarrar el ritmo que pretendíamos tener”.

“Estamos atravesando una crisis de resultados, se nos hace esquivo el gol, no estamos con la frescura de atacar al rival. A esta altura, no hay excusas, no tenemos margen y tenemos que empezar a ganar. Si es que jugamos, ojalá que sea de local. El equipo ha evolucionado en cuanto al inicio y nos está costando el arranque. Ojalá el hincha pueda ir a Arequipa para apoyar al equipo”, concluyó el asistente técnico.

Melgar: ¿cuándo es su próximo partido?

Melgar enfrentará a César Vallejo en el Estadio Monumental de Arequipa por la fecha 8 del Torneo Apertura 2023. El duelo está programado para jugarse el domingo 12 de marzo desde las 6:00 p.m. (hora peruana). Será un duelo complicado porque el cuadro ‘Poeta’ viene de ganar sus últimos tres partidos de forma consecutiva.

Cabe destacar que Melgar se ubica en el penúltimo puesto con cero puntos. El cuadro arequipeño está atravesando un pésimo momento, luego de la final perdida ante Alianza Lima en 2022. Eso sí, en el fondo de la tabla lo acompaña la Academia Cantolao con la misma cantidad de puntos.

