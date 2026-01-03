En Alianza Lima tienen las cosas claras para este 2026 y quieren potenciar lo mejor posible su plantilla. La idea de detener la supremacía de Universitario (va por el tetracampeonato) significa desprenderse de algunas ‘fichas’ para adquirir otras. En ese sentido, hay un nombre que no estaría en los planes de Pablo Guede: Marco Huamán. El lateral derecho estaría buscando un nuevo destino y Cienciano apareció como opción más cercana. Desde el ‘Papá’ tendrían todo listo para su arribo.

De acuerdo a información del periodista Gustavo Adrianzén, Cienciano quiere a Marco Huamán para la temporada 2026. A pesar de haber tenido continuidad en el 2025, el futbolista de 23 años no está en los planes del club y, producto de la necesidad de continuidad, tiene que buscar un nuevo equipo. Con contrato vigente, se contempla la opción de préstamo.

La llegada de D’Alessandro Montenegro y continuidad de Josué Estrada reducen espacio para Huamán en el puesto de lateral derecho. Además, Alianza Lima se encuentra a la espera de la decisión de Luis Advíncula, quien también ocupa este lugar en el campo. Es decir, quedaría como cuarta opción.

En Alianza Lima, uno de los jugadores que se marchó fue Carlos Gómez (20 años), también lateral derecho. Marco Huamán iría por la misma ruta, con el afán de tener minutos y ganarse el puesto de titular. Además, el ‘Papá’ tuvo baja a lo largo del 2025 y para el 2026, por lo que calzaría perfecto.

A largo de la temporada anterior, Huamán fue parte de 23 partidos oficiales. En la mayoría de casos, su participación se debió a la ausencia de Guillermo Enrique la alineación, lateral argentino que estuvo a préstamo desde Gimnasia y tampoco le renovaron.

Marco Huamán.

Huamán llegó en 2025, procedente de Sport Huancayo. Jugar en Alianza Lima significó también una mejor vitrina para el joven futbolista, situación que lo llevó a ser parte del último amistoso de la Selección Peruana (organizado por SAFAP) ante Bolivia, el cual se realizó en Chincha.

¿Llegará Luis Advíncula a Alianza Lima?

Con la salida de Marco Huamán, incrementan las opciones del regreso de Luis Advíncula al Perú. Desde Alianza Lima están atentos a su situación con Boca Juniors, por lo que su recisión con la institución ‘Xeneize’ podría acelerar su llegada a La Victoria en la temporada 2026.

La operación no es sencilla desde lo económico porque Advíncula, de 35 años, renovó recientemente su vínculo con el club y tiene contrato vigente hasta finales del 2026. Sin embargo, los refuerzos en Boca también podrían influenciar en una próxima decisión ya que quiere tener minutos.

Según Olé, las chances no están del todo perdidas para ‘Bolt’. “Perdió terreno, también el puesto y entra en su último año de contrato. A priori, arranca como alternativa. Hace unos meses declaró que quiere quedarse hasta fines del 2026″, señaló el medio deportivo más leído de Argentina, analizando uno por uno a los 31 jugadores que arrancaron la pretemporada en Boca.

Luis Advíncula tiene contrato con Boca Juniors por todo el 2026, pero no es segura su continuidad en el 'Xeneize'. (Foto: Getty Images)

