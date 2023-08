Melgar perdió el liderazgo en el Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson, luego de caer por 1-0 con Universitario de Deportes en el estadio Monumental de la UNSA. Si bien el gol en contra se dio por un error en salida de Carlos Cáceda (lo aprovechó Alex Valera), el equipo no bajó los brazos y buscó el empate hasta el final, un hecho que no dejó de resaltar el DT rojinegro, Mariano Soso. Aquí todos los detalles de lo que sostuvo el técnico argentino en conferencia de prensa.

“Creo que en la primera mitad se vio a un Melgar que protagonizó el juego y dispuso del balón; sin embargo, en una acción puntual el rival capitalizó un error y se puso en ventaja. Podemos reconocer que pese a haber tenido situaciones, no pudimos quebrar esa trama defensiva”, precisó el estratega.

Asimismo, agregó que “uno tiene que tener capacidades para descomponer lo que el rival presenta, ellos tuvieron una buena organización defensiva y nosotros tuvimos chances para empatar y hasta ganar el partido. El rival con la ventaja lo que hizo fue priorizar la zona defensiva y sí nos faltó esa claridad en el último tercio para quebrar defensivamente a Universitario. Más allá de ello, estoy muy orgulloso del partido que hizo Melgar”.

Respecto a cómo vio el desempeño de sus jugadores, indicó que “nosotros siempre tenemos la intención de poder ganar, independientemente si es en condición de local o de visita. Hemos enfrentado a Sporting Cristal y hemos entendido que, por la producción del juego, merecíamos la victoria. Al día de hoy frente a la frustración general de un resultado adverso, nosotros vamos a seguir por medir la producción de Melgar”.

Eso sí, dio a conocer un detalle. “Nos faltó el último pase y tomar mejores decisiones en algunas jugadas, enfrentamos a un oponente que vino a fragmentar el juego y un árbitro que se lo permitió”, señaló el DT del ‘Dominó', sin dejar de analizar lo hecho por rival. “Enfrentamos a un rival que jugó hundido, con mucha gente en campo propio y a eso hay que darle una respuesta, construir y fabricar espacios”, argumentó.

Finalmente, admitió que “si bien pudimos disponer de casi un 80% de la posesión del balón, cuando el rival no proporciona intervalos o no hay espacios, debemos apelar a la capacidad de asociar, a la media distancia, no había espacios detrás de la última línea defensiva. Lo que tal vez se necesitó es estar un poco más fino en el último pase, en jugadas donde el rival acumulaba mucha gente girarlos, pero, bueno, faltó el gol”.





