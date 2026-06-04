Martín Pérez Guedes decidió romper el silencio tras su su sorpresiva desvinculación de Universitario de Deportes, sobre todo para explicar los motivos familiares que precipitaron su salida. Lejos de responder a un desgaste futbolístico o a discrepancias con la directiva, el mediocampista argentino reveló que la principal razón detrás de su salida radica en la imperiosa necesidad de priorizar el bienestar, la estabilidad emocional y un cambio radical en el estilo de vida de su entorno más cercano.

El futbolista confesó que la encrucijada comenzó el año pasado, cuando junto a su esposa se enfrentaron al dilema del colegio de sus hijos. “En el último tiempo queríamos darle otro estilo, otro estilo de vida, darle un lugar donde ellos se sientan cómodos y puedan desenvolverse mejor. Nosotros somos de pueblo, o sea, de una ciudad muy chica; por eso el año pasado ya estaba con la duda de si los anotábamos allá en el colegio o no”, declaró para Darinka Zumaeta en COTA TV.

Ante este motivo, Pérez Guedes optó por priorizar ese detalle familiar. “Finalmente anotamos a nuestros hijos en la escuela de allá y bueno, dije: ‘yo veré cómo me va estos seis meses solos para ver cómo me siento’. Lo mismo le dije a Franco (Velazco), que nunca había estado tanto tiempo solo, la verdad”, relató Martín sobre el acuerdo inicial que sostuvo con la dirigencia del club crema.

Aquel periodo de obligada distancia física terminó por romper la resistencia emocional del jugador. El ahora exvolante merengue admitió con total franqueza que el proceso de estar solo en el país se convirtió en una carga sumamente compleja de sobrellevar. “Fue algo que me costó mucho, la verdad. Era duro llegar a mi casa, el lugar donde había estado dos o tres años, y no ver a mis hijos; pero bueno, creo que por algo pasan las cosas”, sentenció.

El desenlace marca la conclusión de una etapa sumamente exitosa para el volante, quien se consolidó como una de las piezas claves en el esquema que devolvió la gloria institucional al cuadro merengue, logrando el tricampeonato. A lo largo de su prolongada estancia de tres años y medio en el cuadro de Ate, Pérez Guedes no solo se ganó el respeto de la hinchada por su despliegue y entrega, sino también por su liderazgo dentro y fuera del camerino.

Los registros delatan el notable impacto que dejó su huella en la institución crema. Durante su paso por la ‘U’, el volante argentino acumuló un total de 126 partidos disputados, en los cuales anotó 18 veces, dejando su huella tanto en el plano local de la Liga 1 como en las competencias internacionales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Martín Pérez Guedes marcó en el último clásico, que fue victoria de Universitario por 1-0. | Foto: Universitario

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su último triunfo por 2-1 sobre Sport Huancayo, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Pirata FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. Este encuentro está programado para el viernes 12 de junio desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Mansiche.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Bicolor+, canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), disponible en su versión digital en su página web y también de manera gratuita en su canal de YouTube. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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