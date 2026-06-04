Como suele suceder en cada mercado de fichajes, empiezan a desfilar nombres como posibles incorporaciones a los principales clubes de la Liga 1, pero así como hay algunos que terminan sorprendiendo y llegan al fútbol peruano, otros se quedan en simples especulaciones. En ese sentido, en las últimas horas comenzó a sonar fuerte Lucas Piovi como uno de los objetivos fuertes de Universitario de Deportes, considerando su bagaje internacional y lo que puede ofrecerle al mediocampo de Héctor Cúper.

Piovi actualmente milita en Estudiantes de La Plata y conoce muy bien a Lisandro Alzugaray, pues ambos compartieron vestuarios en la Liga Deportiva Universitaria de Quito y salieron campeones de la Copa Sudamericana 2023, en un plantel donde también estuvo Paolo Guerrero. Así pues, esto hizo suponer a muchos que su contratación podría darse siempre y cuando Universitario hiciera un esfuerzo importante.

Sin embargo, el panorama realmente está muy alejado de eso. Según informaron en el programa Hablemos de MAX, luego de comunicarse directamente con la agencia que representa al mediocampista, su llegada a la ‘U’ es descabellada en estos momentos y es casi imposible que pueda darse ya que el argentino se siente cómodo en Estudiantes de La Plata, club al que llegó como refuerzo en el 2025.

Además de eso, si es que por alguna razón el propio Lucas Piovi cambiase de opinión y buscase nuevos aires para su carrera, el costo de su salida de Estudiantes está lejos de lo que podría pagar Universitario. El conjunto rioplatense pagó alrededor de 2.5 millones de dólares para llevarse de LDU de Quito, colocándole una cláusula de salida de 4 millones de dólares; es decir, un monto fuera de la realidad del fútbol peruano.

Lucas Piovi actualmente pertenece a Estudiantes de La Plata. (Foto: Estudiantes de La Plata)

Lo cierto es que, tras desmentirse la posibilidad de que Piovi llegue a la ‘U’, el área deportiva sí está en la búsqueda de un volante central para afrontar la segunda parte de la temporada. Conscientes de que con Jesús Castillo, Jorge Murrugarra y Horacio Calcaterra no les basta para competir como en temporadas anteriores, en la interna analizan la chance de tentar a un elemento que pueda marcar diferencias en dicha posición y repotenciar al equipo de Héctor Cúper.

Por ahora, lo único que claro es que ya hay nombres apuntados que sí o sí saldrán a otros equipos en este mercado de pases. De los extranjeros, la administración buscan concretar las salidas de Sekou Gassama y Miguel Silveira, mientras que de los futbolistas nacionales, Hugo Ancajima y Paolo Reyna ya tienen todo cerrado para irse a préstamo a Juan Pablo II College. Asimismo, Álvaro Rojas regresará al club tras su préstamo en Cienciano durante el Torneo Apertura.

Héctor Cúper está a la expectativa de los refuerzos que llegará a Universitario para el Torneo Clausura. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su último triunfo por 2-1 sobre Sport Huancayo, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Pirata FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. Este encuentro está programado para el viernes 12 de junio desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Mansiche.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Bicolor+, canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), disponible en su versión digital en su página web y también de manera gratuita en su canal de YouTube. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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