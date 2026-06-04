Mientras la Liga 1 entró en receso por el Mundial y mientras se lleva a cabo la Copa de la Liga, los clubes vienen trabajando para reforzarse y afrontar el Torneo Clausura con mejores armas, independientemente del objetivo que tengan por delante. Uno de ellos es Sporting Cristal, que cerró el primer certamen del año a tres puntos de la zona de descenso y está obligado a dar un golpe sobre la mesa si quiere salir del fondo y empezar a soñar con pelear por el campeonato.

Sin embargo, no solo se trata de fichar jugadores, sino también de hacer espacio para que estos puedan jugar, lo que implica algunas salidas de por medio. En ese sentido, en las últimas horas se confirmó un nombre que venía siendo habitual pieza de recambio y en su momento llegó a ser titular indiscutible durante el cierre del 2025, pero que podría marcharse a préstamo por falta de minutos: Ian Wisdom.

Según informó el periodista Michael Cordero, el mediocampista de 20 años no contará con mucho rodaje durante la segunda parte del año, por lo que el área deportiva de Sporting Cristal está analizando la posibilidad de enviarlo a préstamo. Eso sí, si quieren conservarlo más allá de esta cesión, primero deberán negociar la extensión de su contrato ya que vence a finales de este año.

Ian Wisdom registra un gol y una asistencia en la temporada 2026 con Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

Wisdom ha disputado un total de 15 partidos en lo que va de la presente campaña, 13 de ellos por la Liga 1 y dos por la Copa Libertadores. Pese a que registra un gol y una asistencia, eso parece no haber convencido al área deportiva y buscarán que no pierda continuidad enviándolo a otro club.

Por ahora no se ha revelado el club al que iría, pues todo dependerá de cómo se vaya moviendo el mercado de fichajes de la Liga 1. Si finalmente no se queda en Sporting Cristal, Ian tendrá que trabajar mucho para recuperar el tiempo perdido y volver a ser ese mediocampista dinámico e intenso que supo ganarse un lugar en el equipo titular hace un año.

Por otro lado, en cuanto a las llegadas confirmadas para el Torneo Clausura, se sabe que ya está todo cerrado con Hernán Barcos y solo es cuestión de días para que lo oficialicen. Asimismo, Sporting Cristal continúa trabajando para cerrar otros tres fichajes más como mínimo, pues además del posible préstamo de Ian Wisdom, hay otros nombres apuntados que también saldrían: Felipe Vizeu, Gabriel Santana y Cristian Benavente.

Ian Wisdom supo ser clave y titular en Sporting Cristal durante la temporada 2025. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de perder por 3-2 ante Cienciano, Sporting Cristal volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Comerciantes FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. Este encuentro está programado para el sábado 13 de junio desde las 4:30 p.m. y se disputará en el Estadio Villa Emprendedora (Iquitos).

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Bicolor+, canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), disponible en su versión digital en su página web y también de manera gratuita en su canal de YouTube. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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