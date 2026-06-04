El primer semestre de la temporada fue bastante irregular para Universitario de Deportes, pues no fue capaz de competir en dos frentes y terminó quedándose con las manos vacías: sin torneo internacional para la segunda parte del año –ni siquiera le alcanzó para coger un cupo a los play-offs de la Copa Sudamericana– y sin competir por el Torneo Apertura. En ese sentido, el área deportiva viene trabajando en la reconformación del plantel para corregir los errores que cometieron a inicios de la campaña.

Mejorar el plantel no solo supone concretar la llegada de algunos fichajes, sino también la salida de las piezas que no funcionaron y que deberían buscar otro camino para hacer especio para los que llegarán. De esta manera, en las últimas horas se confirmó las inminentes partidas de dos jugadores extranjeros que llegaron para sumar, pero que a la larga no lograron marcar la diferencia. Al ya conocido caso de Sekou Gassama, se sumó el de Miguel Silveira.

El volante de 23 años se sumó a Universitario como una alternativa en el centro del campo, con referencias de ser un futbolista desequilibrante en el uno contra uno y encarador en los últimos metros. Sin embargo, para ocupar un cupo de extranjero y no haberse ganado la titularidad, las expectativas estuvieron muy por encima de lo que verdaderamente mostró en el terreno de juego.

No obstante, si bien la ‘U’ busca prescindir de sus servicios para liberar un cupo de extranjero y contratar a otro jugador, la situación pinta más complicada de lo que parece. Y es que, para que el cuadro crema rescinda el contrato de Miguel Silveira, deberá negociar con su entorno y establecer una determinada cifra para que sea agente libre. Así pues, todo dependerá de la predisposición que tengan ambas partes para dialogar.

Miguel Silveira tiene contrato con Universitario hasta finales de este año. (Foto: Universitario)

Quien lo explicó perfectamente fue Álvaro Barco, exdirector deportivo de Universitario, quien conversó con el periodista Carlos Univazo y dio detalles del contrato que tiene Silveira con la institución de Ate. El exdirectivo comentó que no existe una cláusula de resolución del contrato, salvo si hay otro club que quiera llevárselo.

“Que haya un monto específico es un tema de protección contra un club que quiera comprar, no contra una resolución de contrato que eso no existe. Si este muchacho no quiere irse, no se puede ir al igual como Valera u otro”, sostuvo.

En esa misma línea, argumentó que en tienda merengue deberán pagarle lo que resta de su contrato o llegar a un acuerdo para la resolución del mismo. “No existen las cláusulas de resoluciones unilaterales o por bajo rendimiento. Si quieres botar a un jugador o le pagas todo el contrato o llegas a un acuerdo”, afirmó.

“Si la ‘U’ quiere resolver el contrato de este muchacho, va a tener que negociar. Tú puedes poner en el contrato del jugador 10 millones de dólares y eso es una protección contra un club que quiera comprarlo. En este caso, la ‘U’ se protege y le pone un monto alto, pero es exclusivo para eso, no para resolver el contrato”, sentenció.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su último triunfo por 2-1 sobre Sport Huancayo, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Pirata FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. Este encuentro está programado para el viernes 12 de junio desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Mansiche.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Bicolor+, canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), disponible en su versión digital en su página web y también de manera gratuita en su canal de YouTube. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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