En las últimas semanas, los hinchas de Sporting Cristal han estado atentos a cualquier movimiento relacionado con el futuro de varios futbolistas clave en el plantel. Entre ellos, los nombres de Martín Távara y Leandro Sosa se volvieron tema central en el debate, sobre todo por las versiones que apuntaban a posibles salidas, renovaciones y ofertas desde otros clubes del país. El contexto de cierre de temporada, además, alimentó la conversación, pues el club celeste se juega objetivos importantes y cualquier cambio genera expectativa en el Rímac.
En el caso de Martín Távara, se especuló con la posibilidad de que su contrato finalizara a finales del 2025, lo que abrió la puerta a rumores sobre un interés de Universitario de Deportes. Sin embargo, el gerente deportivo de Sporting Cristal, Gustavo Zevallos, fue claro al señalar que el volante tiene vínculo vigente hasta el 2026, por lo que su continuidad está asegurada para la próxima temporada.
Zevallos también explicó que la renovación se dio de manera automática tras el cumplimiento de ciertos objetivos deportivos estipulados en el contrato. Esto habría generado que no se conociera públicamente antes la duración real del vínculo, pero en la interna se manejaba con normalidad y sin preocupación.
