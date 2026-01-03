Mateo Antoni es nuevo jugador de Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)
Alianza Lima va con todo para la temporada 2026 y este sábado 3 de enero inició los trabajos de pretemporada. El cuadro blanquiazul quiere volver a luchar por el título nacional, por lo que reforzó su plantilla. El último en sumarse fue Mateo Antoni, defensa uruguayo de 22 años que estará a préstamo -desde Argentinos Juniors- por todo el presente ciclo. Desde el club anunciaron de manera oficial la incorporación del jugador que tuvo la oportunidad de ser campeón del mundo con la Sub-20 de su país.

