¡Alianza Lima pierde a titular clave contra Cienciano! Fue amonestado contra Sporting Cristal
¡Alianza Lima pierde a titular clave contra Cienciano! Fue amonestado contra Sporting Cristal

A los 16 minutos del primer tiempo del partido entre y Sporting Cristal, el árbitro Augusto Menéndez decidió mostrarle la tarjeta amarilla a luego de una infracción sobre Juan Cruz González, cobrando posteriormente un tiro libre.

La amonestación no solo condiciona al defensor urruguayo de Alianza Lima durante el desarrollo del compromiso, sino que además tendrá consecuencias para la próxima jornada del campeonato.

Y es que con esta tarjeta amarilla recibida en el duelo entre íntimos y celestes, Antoni quedó suspendido por acumulación y no podrá disputar el siguiente encuentro de su equipo.

El defensor charrúa Mateo Antoni se perderá así el compromiso frente a Cienciano, duelo que se jugará en la ciudad del Cusco y que aparece como una de las salidas más complicadas de la fecha.

Por ahora, el compromiso entre Alianza Lima y Sporting Cristal se mantiene igualado sin goles en el estadio, en un encuentro bastante disputado en la mitad de la cancha.

Mientras tanto, Cienciano llega motivado a ese próximo duelo tras conseguir un importante triunfo como visitante frente a Atlético Grau en Piura.

El elenco cusqueño logró imponerse por 2-1 este sábado y alcanzó las 29 unidades en la tabla de posiciones, manteniéndose en la pelea por los primeros lugares del torneo.

Con ese resultado, Cienciano quedó momentáneamente a solo cuatro puntos de Alianza Lima, por lo que el choque en Cusco tendrá gran importancia en la lucha del campeonato.

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

TAGS RELACIONADOS