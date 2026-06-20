El defensor uruguayo Mateo Antoni ya se encuentra en Lima para reincorporarse a los trabajos de Alianza Lima con miras al Torneo Clausura. A su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el zaguero habló sobre el inicio de la segunda pretemporada y también se refirió a los recientes movimientos del mercado de fichajes.

Antoni arribó al país con la intención de ponerse de inmediato a disposición del comando técnico, enfocado en preparar de la mejor manera la segunda parte de la temporada, donde los íntimos buscarán mantener el protagonismo.

El futbolista, que fue una de las piezas más sólidas de la defensa blanquiazul durante el Torneo Apertura, destacó la ilusión que le genera volver a entrenar con el plantel y afrontar los nuevos retos del campeonato.

En ese sentido, expresó su entusiasmo por reencontrarse con el equipo y comenzar la preparación. “Acabo de llegar y nada, estaba muy expectante lo que fue llegar a hacer la pre-temporada y preparado también para eso y afrontar la clausura de la mejor manera”.

Durante su llegada también fue consultado por el impacto que han generado las incorporaciones de Gianluca Lapadula a Universitario y de Hernán Barcos a Sporting Cristal, dos de los fichajes más comentados del mercado peruano.

Sin embargo, el defensor evitó darle mayor importancia a los movimientos de sus rivales y dejó claro que la prioridad de Alianza Lima es enfocarse únicamente en su propio rendimiento dentro del campo.

Al responder sobre esos refuerzos, Antoni fue tajante y aseguró: “No, bueno, esos jugadores también estaban cuando jugamos el Torneo Apertura nada más nos interesa hacer nuestro trabajo”.

El zaguero también aprovechó para hacer una evaluación de su presente futbolístico, luego de consolidarse como titular en la escuadra victoriana durante la primera mitad de la campaña.

Pese al título conseguido en el Apertura, el defensor remarcó que el equipo todavía tiene aspectos por corregir y que siempre existe margen para seguir creciendo en el plano colectivo e individual.

Finalmente, Antoni concluyó con un mensaje de confianza de cara a lo que viene para Alianza Lima. “No, margen de mejoras siempre hay, no importa si salís campeón o no, siempre hay algo para mejorar y obviamente creo que el fútbol peruano me ha ayudado mucho a agarrar confianza, a sentirme como me he sentido en Uruguay y nada, estoy muy confiado de que podamos hacer grandes cosas”.

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