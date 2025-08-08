Cumpliendo con el hinchas, el cuadro de Sporting Cristal presentó a sus dos flamantes nuevos refuerzos, tanto Cristian Benavente como Luis Abram. Este último fue al que más emocionado se le vio en La Florida, por volver después de 8 años al fútbol peruano y sobretodo al último club que defendió en nuestro país. Habiendo cumplido ya sus primeros entrenamientos, reencontrándose con algunos compañeros también de la Selección Peruana, contó detalles sobre su llegada al club y el nuevo reto que afronta.
“Estoy feliz de volver a casa, la decisión fue fácil de tomar, siempre me sentí muy cómo en Cristal. Hoy vuelvo con la misma ilusión como si fuese la primera vez pero con más experiencia. Vengo a a portarle al grupo mi granito de arena y, junto con mis compañeros, volver a poner a Cristal donde pertenece que es peleando campeonatos”, indicó en sus primeras declaraciones.
Noticia en desarrollo...